“Una Vita” anticipazioni puntata 30 maggio: Liberto confessa a Rosina del tradimento

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a illustrarci la trama della puntata di giovedì 30 maggio 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.10. L’episodio verrà riproposto anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa sta per accadere ai nostri protagonisti di Acacias

Vedendo Liberto molto pensieroso, Rosina decide di regalargli una serata romantica in sua compagnia, avvalendosi dell’aiuto di Casilda. Purtroppo, la sua idea non ha l’effetto sperato: non reggendo più il senso di colpa per bacio con Flora, Liberto finisce per confessare alla consorte il tradimento. La Rubio non prende affatto bene la notizia e colma di risentimento nei confronti della pasticciera decide di denunciarla alle autorità per adulterio. A fare le spese di questa mossa però sarà soprattutto Rosina e scopriremo in seguito il perché.

Anticipazioni Una Vita: Casilda non ha ancora vissuto il lutto del marito

Casilda pare intanto vivere un’esistenza normale, ignara del fatto che il suo amato Martin è morto per salvare Diego. A causa del colpo in testa che ha ricevuto dalla guardia, la domestica ha infatti rimosso completamente i ricordi che riguardano il suo matrimonio. Ella perciò non ha ancora vissuto il lutto per la perdita del marito.

Ciò avverrà, quando la povera Casilda si troverà fra le mani un cappello appartenuto allo sfortunato Enraje. Sarà in quel momento che Casilda rivivrà in tutta la sua drammaticità la scena della morte di Martin, alla fine della quale le resterà solo un profondo dolore. Ce la farà la poverina a rifarsi una vita?

Huertaz teme che possa succedere qualcosa a Diego. Infatti, dopo essere fuggito di prigione, l’Alday si è rivolto a lei per rintracciare Vinas, la guardia che doveva ucciderlo e che invece ha finito per sparare a Martin. La Lopez teme che l’amico possa commettere una sciocchezza, perciò si rivolge a Leonor perché l’aiuti a fermarlo. Nel frattempo, Blanca è fuggita di casa e viene a sapere proprio dalla Hidalgo quali sono le intenzioni del suo amato. Che lei sia la sola a poter fermare Diego? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.