Una Vita, anticipazioni puntata 30 luglio: Inigo e Flora braccati da un pericoloso assassino

Le anticipazioni di Una Vita ritornano a sorprenderci con il racconto della trama della puntata di martedì 30 luglio 2019, nel corso della quale vedremo Blanca tenere sotto sequestro la madre Ursula allo scopo di farsi rivelare da lei dove ha nascosto suo figlio, il piccolo Moises. Intanto Leonor scopre che l’uomo con cui è in contatto Pena è in realtà un pericoloso assassino. Ma adesso scopriamo più in dettaglio cosa ci aspetta.

Facendole credere di volersi recare alla tomba di famiglia per pregare, Blanca si fa accompagnare da Ursula. Una volta lì, la giovane approfitta di un momento di distrazione della madre per colpirla in testa e farle perdere i sensi. Infatti, Blanca è decisa più che mai a tenere prigioniera Ursula, finché non le avrà rivelato il luogo dove tiene nascosto Moises. Che la giovane presa dalla disperazione, finisca per commettere qualche sciocchezza?

Anticipazioni Una Vita: Pena si è servito di Inigo e Flora per salvarsi

Leonor scopre che l’indiano che ha preso di mira Pena è un individuo molto pericoloso. Il peggio viene quando la scrittrice si rende conto che il vero Inigo voleva approfittarsi dello scambio d’identità per riversare su Ignacio e sua sorella Flora la vendetta dell’uomo.

Infatti, l’indiano è deciso ad uccidere Inigo per il furto di una statuetta di una divinità indù, ma non avendolo mai visto di persona ignora come sia fatto veramente. Di conseguenza, Ignacio e Flora stanno correndo un serio pericolo. Riuscirà Leonor ad avvisarli in tempo? Nel frattempo, Rosina per poco non sorprende i domestici nel corso di una delle loro riunioni segrete nell’abitazione dei Palacios.

Per sapere come andrà a finire, non ci resta che darci appuntamento sempre su queste pagine con le prossime anticipazioni giornaliere di Una Vita. Ricordiamo ai fan che la soap con protagonisti i residenti di Acacias 38 va in onda su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì, mentre il sabato viene trasmessa in prima serata su Rete 4.