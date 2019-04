“Una Vita” anticipazioni, puntata 30 aprile: Ursula scopre la verità sulla cicatrice di Olga e Blanca

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per illustrarci la trama dell’episodio di martedì 30 aprile 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 alle ore 14.10. Ricordiamo ai fan che sarà inoltre possibile guardare la puntata in streaming sul sito o l’App di Mediaset Play. Ma scopriamo ora in dettaglio la trama!

Le cose si mettono male per Servante, impegnato nella gara di strilli con Casilda. Il portinaio di calle Acacias decide perciò di ritirarsi dalla competizione, fingendo di essere improvvisamente rimasto senza voce. Il suo posto viene preso da Trini, che intende dare del filo da torcere all’amica.

Anticipazioni Una Vita: Diego e Jaime cadono nella trappola

Dopo essere stato corrotto da Samuel e Ursula, il dottor Briz comunica a Diego, recatosi in ospedale per dei controlli, che non è guarito dal mercurialismo come lui credeva. Al contrario, la sua malattia si trova in uno stadio avanzato e gli rimane ora poca da vivere. Il giovane esploratore è distrutto: arrivato sul punto di coronare il suo sogno d’amore con Blanca, Diego vede ora crollargli il mondo addosso. Cosa ne sarà dei progetti che i due avevano fatto insieme?

I rapporti tra Fabiana e Carmen sono sempre più tesi per via di Ursula, mentre Arturo è sul punto di rintracciare Silvia. Il colonello viene a sapere che la donna prenderà parte ad un altro torneo di scherma, da tenersi nell’Ateneo. Anche Jaime apprende con dolore della malattia del figlio e rimprovera Samuel per avergli taciuto della malattia del fratello. L’Alday ignora intanto di far parte di un perfido piano, architettato da Ursula e da Samuel per separare Diego e Blanca.

Il detective Riera comunica ad Ursula un’importante scoperta: il simbolo portato da Blanca e Olga appartiene ai Koval, un’importante famiglia di Odessa. In un successivo flash-back vediamo Ursula da bambina rispondere in russo alla madre. Che sia finalmente arrivato il momento di scoprire la verità sulle origini della Dicenta? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.