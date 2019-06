“Una Vita” anticipazioni puntata 3 giugno: Samuel strangola Jaime!

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa accadrà nella puntata di lunedì 3 giugno 2019, in onda su Canale 5 alle 14.10. Chi volesse potrà rivedere la puntata anche in streaming sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma ora conosciamo insieme la trama, che si preannuncia particolarmente drammatica per la morte del povero padre di Diego.

Finalmente Blanca e Diego hanno la possibilità di riabbracciarsi e chiarirsi. Il giovane è raggiante per quello che ha appena scoperto da suo padre Jaime: la storia della malattia era solo un inganno di Ursula per dividerli e lui è perfettamente sano. Il piano della perfida Dicenta stava per andare in porto, tanto che lui aveva lasciato Blanca ed era andato via dal quartiere, ma grazie a suo padre è finalmente emersa la verità. Blanca è al settimo cielo quando Diego gli dà la notizia: ora potranno fuggire insieme per coronare il loro sogno d’amore.

Anticipazioni Una Vita: Samuel perde la testa, Rosina vuole restare in prigione

Tra Jaime e suo figlio Samuel la tensione è palpabile. L’uomo è al corrente di tutte le malefatte del figlio, in complicità con Ursula, e gli ha imposto un duro aut aut: o si costituirà per la violenza a Blanca e per aver falsificato il certificato medico di Diego, oppure sarà egli stesso a denunciarlo alle autorità. Sentendosi con le spalle al muro, Samuel ha una reazione rabbiosa, nel corso della quale arriva a strangolare suo padre. Ripresosi dal raptus omicida, il giovane si rende conto dell’orrore commesso e chiama Felipe per costituirsi.

Dopo aver inutilmente tentato di vendicarsi di Flora, denunciandola per contrabbando, Rosina è finita in carcere per aver preso a schiaffi la pasticciera. Inoltre, la Rubio rifiuta di vedere Liberto quando si reca in prigione a trovarla, preferendo di gran lunga restare dietro le sbarre.

La sua permanenza in quel luogo sarà piuttosto movimentata, anche se col tempo si conquisterà le simpatie di Ricardo, una delle guardie. Riuscirà Liberto a recuperare il suo rapporto con Rosina? O il suo matrimonio è irrimediabilmente compromesso? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.