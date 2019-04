Una Vita, anticipazioni puntata 3 aprile: Don Arturo è solo!

Le anticipazioni Una Vita tornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 3 aprile 2019, che sarà trasmessa su Canale alle 14.10. Vi ricordiamo inoltre che sarà possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito Mediaset Play o App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio quali vicissitudini attendono i nostri protagonisti di calle Acacias

Tra Maria Luisa e Victor è tornata la pace, ma una nuova discussione si prospetta all’orizzonte per causa del matrimonio. Come se non bastasse, il giovane riceve da sua madre Juliana una lettera, nella quale questa gli fa sapere di aver appena venduto La Deliciosa e lo invita a raggiungerlo in Francia per affidargli una nuova attività. Victor non sa come fare per dirlo alla fidanzata, per questo chiede consiglio ad Antonito.

Anticipazioni Una Vita: Samuel impedisce a Diego di avvertire Blanca

Nonostante ciò che è successo con Olga, Diego vuole molto bene a Blanca ed è molto preoccupato per il suo stato di salute. La maggiore delle figlie di Ursula ha infatti iniziato a sentirsi inspiegabilmente molto debole. Diego scopre che la sua amata è vittima di un’intossicazione da mercurio, ma Samuel non vuole che la moglie scopra la verità. Ma per quale motivo? Il ricercatore fa di tutto per mettere in guardia la donna che ama, ma gli viene impedito. Nel frattempo, il calmo e generoso Samuel sta subendo un cambiamento senza precedenti.

Come chiesto da Simon Gayarre, il cocchiere ha portato ad Acacias il corpo della povera Adela. Celia si occupa immediatamente di preparare il suo funerale. Il guidatore della carrozza rivela inoltre che quanto successo è colpa di Arturo Valverde. Nel frattempo, Simon ed Elvira sono riusciti grazie al sacrificio di Adela a lasciare la Spagna.

Quando Susana apprende la verità si scaglia immediatamente contro il militare, accusandolo di essere l’artefice della morte della nuora. Anche tutti gli altri abitanti del quartiere guardano male Arturo, che finisce ben presto per trovarsi isolato e a fare i conti con la propria coscienza. Cosa accadrà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.