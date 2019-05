“Una Vita” anticipazioni puntata 29 maggio: il disagio di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama della puntata di mercoledì 29 maggio 2019, trasmessa alle 14.10 su Canale 5. Sarà possibile, inoltre, rivedere quest’episodio in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo cosa sta per succedere ai nostri amici di Acacias 38!

Inigo ha finito per confessare la verità a Leonor, ovvero che lui e Flora non sono marito e moglie ma bensì fratello e sorella. Quando la scrittrice ne parla con Flora, questa non può fare altro che confermare le parole del fratello. Ella chiede però alla Hidalgo e a Inigo di fare attenzione con le loro effusioni, perché nel quartiere si inizia già a mormorare, dato che lui è ufficialmente sposato con Flora. Nel frattempo, anche Flora ha un problema simile con Liberto, che per giunta è il marito di Rosina.

Anticipazioni Una Vita: Jaime ha scoperto l’inganno di Samuel

Samuel si è accorto che Jaime lo tratta con freddezza, ma non ne capisce il motivo. La verità è che il genitore è molto arrabbiato, perché il figlio ha finito per allearsi con Ursula, prendendo parte ai suoi sordidi intrighi. In particolare, ha ingannato suo fratello Diego facendogli credere di essere affetto da una malattia incurabile e ha abusato con la forza di Blanca. Che l’uomo decide di prendere provvedimenti contro di lui? Intanto da quando ha ripeso conoscenza, Casilda sta facendo perdere la pazienza a Rosina.

Le informazioni riportate da Riera ad Ursula hanno l’effetto di far riaffiorare un ricordo che la donna celava nei meandri più reconditi della propria mente. Infatti, la dark lady viene assalita da dei continui flashback, nei quali rivive il momento in cui viene assalita da due malviventi mentre si trovava in casa.

Ursula appare agli occhi di tutti molto provata, tanto che persino a Blanca non sfugge lo stato di disagio della madre. Ma perché questo ricordo, legato al periodo della sua giovinezza le provoca tanto dolore? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.