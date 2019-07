Una Vita, anticipazioni puntata 29 luglio: Blanca colpisce Ursula alla testa

Arriva una nuova puntata di “Una Vita”, la soap opera in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10. Nella nuova puntata inedita, Blanca rimasta sola con la madre Ursula cercherà un modo per vendicarsi della stessa, colpevole di aver rapito suo figlio Moises e per averle fatto credere di aver messo al mondo una bambina nata morta.

Nelle ultime puntate andate in onda, Diego, finalmente, si è reso conto che Blanca ha sempre avuto ragione, che il figlio che portava in grembo era un bambino nato vivo, e non una bambina nata morta, come tutti credevano. La bugia, infatti, era frutto della mente malvagia di Donna Ursula, che voleva liberarsi una volta per tutte sia di Blanca che di Diego e occuparsi da sola del bambino insieme a Samuel.

Il suo piano, però, è stato scoperto, visto che Diego grazie all’aiuto di Aurelia, prima, e poi di Carmen è riuscito a scoprire la verità su suo figlio Moises. Il piccolo è ancora vivo e potrebbe trovarsi in un convento, che al suo interno ha un orfanotrofio che accoglie i bambini abbandonati ancora quando sono in fasce.

Diego e Samuel, una volta arrivati, in questo convento hanno trovato il ciondolo chiama-angeli che indossava Blanca, quando aspettava il piccolo Moises. Questo ciondolo è l’ennesima prova che il bambino è ancora vivo e che ha vissuto per qualche tempo in quel convento, ma che adesso è sparito nel nulla.

Il ciondolo è riuscito, anche, a risvegliare in Blanca, la voglia di ritrovare il suo bambino. Diego, Blanca e Samuel sono disposti a tutto pur di incastarre Donna Ursula e ritrovare il piccolo Moises. Il piano dei tre ragazzi è far credere alla perfida dark lady, che Blanca vuole ancora espiare le sue colpe in un convento, quindi stare lontana da Diego e riprendere la sua vita insieme a Samuel.

Se all’inizio, Blanca, appare un po’ titubante nel riprendere la vita che aveva vissuto fino a quel momento lì, soggiogata da Cristina Novoa, poi cambia idea e decide di portar avanti il piano stabilito insieme a Diego e a Samuel. Così la giovane Dicenta decide di chiedere alla madre di accompagnarla nella cappella della famiglia Alday e rimaste sole colpisce la donna alla testa, che inevitabilmente, cade a terra priva di sensi.