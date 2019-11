Una Vita, anticipazioni puntata 28 novembre: Samuel minaccia di morte Telmo

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali come sempre per svelarci cosa ci aspetta nell’episodio di giovedì 28 novembre 2019, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.10. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo Samuel recarsi da padre Telmo e minacciarlo pesantemente. Nel frattempo, da una gaffe di Alicia, Celia capirà che la donna ha mentito sulle sue competenze. Infine, Carmen tenterà di racimolare il denaro che Javier ha preteso da lei.

Non soddisfatto di averlo già picchiato, Samuel si reca in canonica e dopo aver fatto pesanti allusioni riguardo al suo interesse per Lucia, minaccia Telmo di morte. Il sacerdote, però, non si lascia intimorire dalle parole cariche di odio dell’Alday e lascia che le sue minacce gli scivolino addosso. Inoltre, dopo quanto successo, Telmo è sempre più convinto della necessità di far aprire gli occhi alla Alvarado sul conto del giovane.

Anticipazioni Una Vita: Raul succube del padre, nuovi guai per Carmen

Durante la lezione di disegno con Rosina e Susana, il modello Alexis muore a causa di una crisi d’asma. Prese dal panico, le due fuggono senza denunciare il fatto. Da quel momento in poi, Susana e Rosina iniziano ad evitare don Venancio, per paura che questo possa coinvolgerle nella morte di Alexis.

Celia comincia a nutrire dei sospetti sul conto di Alicia, dopo che la giovane fa una grossolana gaffe nel campo dell’arte, dimostrando di non essere affatto un’esperta, al contrario di quanto aveva raccontato a lei e a sua cugina Lucia. Che le due finiscano per scoprire il suo legame con Samuel?

Raul è sempre più succube di suo padre Javier, mentre questo continua a ricattare Carmen al fine di estorcerle quanto più denaro possibile. La cameriera si rivolge allora a Samuel per chiedergli un anticipo sul suo stipendio, ma data la sua disastrata situazione economica lui può darle solo 25 pesetas. Riuscirà Carmen ha trovare il modo di uscire da questa difficile situazione? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.