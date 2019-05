“Una Vita” anticipazioni puntata 28 maggio: Jaime svela la verità a Blanca

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte per sorprenderci con il racconto della puntata di martedì 28 maggio 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 alle 14.10. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile guardare la puntata in streaming sull’App e il sito di Mediaset Play. Ma ora scopriamo assieme la trama!

Avendo intuito che Silvia sta correndo un grave rischio, Arturo si reca a casa di Zavala per parlarle, ma lui glielo impedisce. A quel punto, il colonnello corre ad avvisare Carvajal dicendo che vuole intervenire per liberarla. Egli vieta al colonnello di prendere qualsiasi iniziativa che possa mettere a rischio la missione, affermando che Silvia è perfettamente in grado di gestire la situazione. Arturo però non è della sua stessa opinione.

Anticipazioni Una Vita: Ursula e Samuel hanno tramato contro Blanca e Diego

Fortunatamente l’emorragia si è arrestata e Blanca non rischia più di perdere il bambino. Sentendosi in colpa per aver cercato di dividere la giovane da Diego, Jaime decide di raccontarle quanto ha scoperto: era stata sua madre Ursula a rivelare a Ribau il rifugio dei minatori. Carmen aveva ascoltato il discorso tra Leonor e Blanca e poi era corsa immediatamente ad informare Ursula, per far ricadere la colpa della soffiata su di lei. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Blanca ne resterà sconvolta.

Jaime si reca a trovare Diego in carcere per rivelargli finalmente che la sua malattia è solo frutto di un perfido piano di Ursula e Samuel per allontanarlo da Blanca. Quando giunge sul posto, Mendez però lo informa che suo figlio è evaso di prigione, inscenando un finto suicidio. Per fuggire, il giovane si è servito di alcune lenzuola per calarsi giù dalla sua cella.

Blanca apprende con il cuore in gola della fuga di Diego. Infatti, ella teme che da un momento all’altro possa succedere qualcosa di brutto al suo amato. Che abbia ragione? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.