“Una Vita” anticipazioni puntata 27 giugno: Arturo e Silvia si lasciano?

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a sorprenderci con la trama della puntata di giovedì 27 giugno 2019. Ricordiamo che Acacias 38 va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10, mentre sabato 29 giugno viene trasmessa su Rete 4 in seconda serata, a partire dalle 22.10. è possibile rivedere tutte le puntate sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

Dopo aver ascoltato una conversazione tra Esteban e Silvia, in cui quest’ultima diceva che nonostante sia innamorata di Arturo le mancava la sua vita avventurosa, il Valverde decide di affrontare direttamente la questione: egli chiede quindi alla Reyes se è ancora convinta di voler diventare sua moglie.

Anticipazioni Una Vita: Paquito è costretto a risarcire Susana

Blanca ha cercato di portare via il figlio ad una sconosciuta credendo si trattasse del suo Moises e solo per l’intervento della sua amica Leonor non ha finito per peggiorare la sua situazione. Dopo essere tornata in sé, la giovane Dicenta è scioccata da ciò che ha tentato di fare. Era quello che Ursula stava aspettando: la donna vuole infatti servirsi di questo passo falso della figlia per portare avanti il suo piano per far internare Blanca in manicomio e crescere così senza più alcuno ostacolo il piccolo Moises.

Servante spiffera a Susana che Paquito ha lasciato libero il ladro del quartiere dopo averlo catturato. Per non avere guai con la sarta, il vigilante è costretto a risarcirla delle somme che Pena le ha rubato. Nel frattempo, il vero Inigo continua a lavorare per Flora e suo fratello Ignacio alla Deliciosa, ma finisce per combinare un guaio dopo l’altro a causa della sua inesperienza.

Il chiarimento tra Silvia e Arturo non ha portato l’effetto sperato e i due purtroppo hanno finito per litigare. Intanto Celia propone alla donna di restare a vivere a casa sua finché non avrà appianato i suoi contrasti con il colonnello? Riusciranno i due a venirsi incontro? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.