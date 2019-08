Una Vita, anticipazioni puntata 27 agosto: Ursula alla resa dei conti?

Le anticipazioni di Una Vita tornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di martedì 27 agosto 2019, durante la quale vedremo Flora pregare Felipe di prendersi carico della difesa di Pena, mentre Samuel ha in serbo per Ursula un colpo mortale che farà sprofondare ancora più nella disperazione la dark lady di Acacias. Ma adesso scopriamo insieme la trama.

Flora cerca di tirare Pena su di morale, ma il giovane che è rinchiuso nel frattempo in carcere, pensa di non avere più scampo e teme che presto sarà condannato alla garrota per l’uccisione dell’Indiano. La Barbosa, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e si reca da Felipe per chiedergli di difendere Pena al processo.

Anticipazioni Una Vita: Samuel ha corrotto Koval per distruggere Ursula

Il piano messo in atto da Blanca, Diego e Samuel per portare Ursula sull’orlo della pazzia, facendole credere che Moises non sia mai esistito, sta avendo i suoi frutti: sempre più disperata per non riuscire a trovare il nipote, la donna si reca affranta nella sua casa ad Acacias. Ad attenderla, c’è però il figliastro Samuel con in serbo una sorpresa per lei.

Rientrata nel suo appartamento, Ursula trova Samuel in compagnia del suo terribile padre Ivan Koval. Samuel ha infatti corrotto l’uomo ed in accordo con Diego e Blanca, è pronto ad ordinare al commissario Mendez l’immediata chiusura della figlia in manicomio. Presa dalla disperazione, Ursula cerca di convincere il genitore che Samuel è un bugiardo, ma a nulla valgano le sue parole: Ivan non lascia nemmeno parlare Ursula e le dice che si vergogna di averla messa al mondo. Che per la perfida Dicenta che tanto male ha procurato agli abitanti di Acacias sia giunta veramente la fine?

Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita. Intanto vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 circa, mentre il sabato su Rete 4 in prima serata. Inoltre, è possibile guardare tutte le puntate in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play.