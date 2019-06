“Una Vita” anticipazioni puntata 26 giugno: Arturo è geloso di Silvia ed Esteban

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a stupirci con il racconto della trama della puntata di giovedì 26 giugno 2019. Ricordiamo che la soap va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10, mentre il sabato su Rete 4 a partire dalle 21.25. Inoltre, viene riproposta in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso spropriamo quali nuovi vicende attendono i nostri amici di Acacias 38!

Carmen ha scoperto il vero motivo per cui Blanca è tornata e dei suoi sospetti su Ursula. Intanto la giovane Dicenta è tormentata da incubi terribili che hanno a che fare con Moises. Pena è stato assunto da Flora alla Deliciosa, ma a causa della sua goffaggine combina un disastro dietro l’altro.

Anticipazioni Una Vita: che Blanca stia impazzendo?

Arturo è geloso di Esteban e per evitare che resti da solo con Silvia, fa installare un telefono in casa. Quando la Reys lo viene a sapere si infuria perché pensa che il colonnello la voglia tenere sotto controllo. Riuscirà la coppia a superare questo momento di difficoltà?

Dopo che Blanca ha deciso di rompere la relazione e di tornare a casa Alday, Diego non può più esserle vicino per confortarla ed aiutarla a superare questo momento per lei molto difficile. Diego prega dunque suo fratello Samuel di badare a Blanca finché lui non avrà riconquistato la sua fiducia. Intanto Diego ignora che Samuel è ancora sotto il giogo di Ursula.

Mentre si trova a passeggiare per strada con Leonor, Blanca intanto vede una donna con un bambino, vestito come il suo Moises, e va fuori di testa. La figlia di Rosina dovrà faticare non poco per convincere l’amica a restituire il bambino alla sua legittima madre. Che Blanca stia veramente impazzendo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.