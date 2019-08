Una Vita, anticipazioni puntata 26 agosto: Don Arturo rivela ai vicini che sta diventando cieco

In questa nuova settimana, la soap opera “Una Vita”, tornerà ad occupare il suo solito posto nel pomeriggio di Canale 5, alle 14:10 da lunedì al venerdì, con un solo episodio al giorno, dato che “Beautiful” e “Il Segreto”, tornano in onda dopo la pausa estiva presa nelle scorse settimane.

Don Arturo, dopo aver confessato a Silvia il segreto che da tempo custodiva riguardante la sua salute, ovvero che a causa della cataratta sta perdendo del tutto la vista. Questa malattia lo renderà cieco per sempre. La donna, però, chiede al futuro sposo se c’è rimedio a tale malattia e l’unica soluzione sarebbe un’operazione, che al momento è ancora in fase sperimentale.

Il colonnello ha molta paura di sottoporsi a tale operazione, visto che il suo medico di fiducia, gli ha rivelato che l’operazione è molto rischiosa, dato che non ci sono risultati certi sull’esito positivo dell’operazione. Il colonnello, infatti, ha deciso di non sottoporsi all’operazione ma Silvia è determinata più che mai a trovare una soluzione per salvare il suo futuro sposo.

Silvia chiede al colonnello di rivelare a tutti i vicini, nonchè suoi amici, il suo stato di salute, affinchè tutti sappiano come sta e magari in qualche modo possano, anche, aiutarlo in questo difficile momento, ma il colonnello non se la sente di rivelare a tutti quello che gli sta accadendo. Per ora gli unici a sapere del suo stato di salute sono solo Don Felipe e la domestica Agustina.

Dopo i primi tentennamenti, Don Arturo decide di parlare ai vicini di casa e rivela a tutti che a causa della cataratta sta per diventare cieco. I vicini saputa la notizia, cercano di aiutare il colonnello come possono, in particolarmodo, sia Donna Trini, che Don Liberto e Donna Rosina tentano invano di confortare l’uomo, anche se un po’ goffamente.

Ma nel quartiere, oltre a Don Arturo che sta perdendo la vista, giorno per giorno, anche Pena non sta passando un bel momento, visto che si trova rinchiuso in carcere e Flora vuole cercare un modo per aiutarlo, così chiede a Don Felipe se vuole occuparsi della difesa del vero Cervera.