Una Vita, anticipazioni puntata 25 novembre: Samuel e Padre Telmo alla resa dei conti?

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali come sempre per svelarci quale sarà la trama dell’episodio di lunedì 25 novembre 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.10. Nel corso del nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo Samuel riuscire ad abbindolare Lucia con un gesto inaspettato. Dopo di che, il rampollo di casa Alday avrà un violento chiarimento con Telmo.

Alicia rassicura Samuel sul fatto che continuerà ad essere al suo fianco contro padre Telmo. In seguito, Samuel fa allestire un laboratorio di restauro nella sua casa e lo regala a Lucia. La giovane resta molto colpita dal suo gesto e lo abbraccia calorosamente.

Anticipazioni Una Vita: Samuel minaccia Cesareo di morte

Quando esce di casa, Lucia si imbatte in padre Telmo. Come c’era da aspettarsi, l’incontro con il religioso, non la lascia indifferente. Intanto nuovi guai sono all’orizzonte per Telmo. Questo, infatti, sta per avere uno scontro molto duro proprio con Samuel: i due sono ormai ai ferri corti per via della Alvarado e durante un incontro fortuito per strada, Samuel e Telmo iniziano a discutere animosamente. Che stia per accadere l’irreparabile?

Dopo che Raul gli ha rivelato con una telefonata dove si trova sua moglie Carmen, Javier si presenta ad Acacias. La donna è molto preoccupata dall’arrivo del perfido marito, ma la cosa che la preoccupa maggiormente è vedere il figlio Raul allontanarsi sempre di più da lei. Infatti, dopo l’arrivo del genitore, il ragazzo non l’ascolta più e sembra pendere letteralmente dalle labbra del padre.

Con la morte di Gutierrez, Cesareo ha iniziato a comportarsi in modo molto strano. Di questo cambiamento se ne accorge anche Samuel, che decide di recarsi dal vigilante per mettere le cose in chiaro. Guardandolo dritto negli occhi, Samuel finisce così per minacciare di morte Cesareo, esortandolo a mantenere il segreto su quanto successo. Il guardiano teme perciò che recandosi dalla polizia come consigliatogli da Telmo, possa fare la fine del cocchiere. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.