Una Vita, anticipazioni puntata 25 luglio: Blanca scopre che Moises è nelle mani di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita tornano a farci compagnia con il racconto della trama della puntata di giovedì 25 luglio 2019, nel corso della quale vedremo finalmente Blanca venire a conoscenza da Diego e Samuel della verità sulla sorte di suo figlio. Inoltre, Flora farà una scoperta sensazionale sul conto di Pena. Ma ora scopriamo più in dettaglio cosa ci aspetta!

Decisa a scoprire il motivo per cui Pena ha raccontato a tutti del bacio tra lei e Paquito, finendo per mettere nei guai il povero vigilante con Ursula, Flora si intrufola in soffitta e si dirige nella camera del giovane al fine di rovistare tra le sue cose. La sorella di Ignacio scopre così che Pena ha un taccuino pieno zeppo di suoi ritratti. Come se non bastasse, la Barbosa trova tra i suoi oggetti personali delle fotografie di proprietà del vero Inigo. Una domanda sorge quindi spontanea nella mente della ragazza, se è vero che ha perduto la memoria, come mai Pena conserva queste foto?

Anticipazioni Una Vita: Pena confessa a Flora di amarla

Dopo essersi reso conto di essere stato manipolato per tutto questo tempo da Ursula, Samuel ha deciso finalmente di schierarsi dalla parte di suo fratello Diego e di Blanca e di aiutare i due a ritrovare il piccolo Moises. Dopo aver ingannato Ursula con uno stratagemma, Samuel riesce a convincere Blanca a incontrare Diego.

Diego racconta all’amata del convento e le mostra il chiama-angeli, dicendole che sicuramente il suo piccolo Moises è vivo ed è nelle mani di Ursula. Immediatamente Blanca riacquista lucidità ed accetta di collaborare al piano ideato da Diego e Samuel per scoprire dove la donna ha nascosto suo figlio.

Nel frattempo, Pena sorprende Flora intenta a frugare tra le sue cose, ma invece di arrabbiarsi le confessa di essere innamorato di lei. Cosa accadrà adesso? Per saperlo, non ci resta che darci appuntamento sempre su queste pagine con le anticipazioni di Una Vita.