“Una Vita” anticipazioni puntata 25 giugno: Blanca sente il richiamo di Moises

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa ci aspetta nell’episodio di martedì 25 giugno 2019. Ricordiamo che la soap spagnola va in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato viene trasmessa su Rete 4 in prima serata, a partire dalle 21.25. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio le nuove trame di Acacias 38.

Blanca ha rotto con Diego ed è tornata a vivere sotto lo stesso tetto di Ursula e Samuel: il suo scopo è smascherare la madre e scoprire dove questa ha nascosto il suo bambino.

Anticipazioni Una Vita: Pena inizia a lavorare alla Deliciosa

Rosina non sopporta più la presenza di Jacinto nella sua casa e vorrebbe licenziarlo, però suo marito Liberto non è d’accordo. Paquito sorprende Pena a rubare nel negozio di Fabiana e vorrebbe portarlo dalla polizia. Flora lo salva, convincendo il vigilante a non sporgere denuncia. La Barbosa teme infatti che una volta in carcere il vero Inigo possa riacquistare la memoria e mettere nei guai lei e suo fratello Ignacio. Flora decide allora di assumere Pena alla Deliciosa allo scopo di tenerlo sotto controllo.

Carmen scopre che Blanca è ritornata in realtà per cercare suo figlio. In seguito, la giovane Dicenta sentae in piena notte il richiamo degli Angeli di Moises, ma Ursula e Samuel negano di aver udito qualcosa. Che stia perdendo il sennò?

Il vero Inigo comincia a lavorare alla pasticcieria, ma finisce per combinare un guaio dopo l’altro a causa della sua sbadataggine. Rosina si arrabbia per l’ennesima volta con Jacinto: questo invece di occuparsi del giardino, pensa a giocare a carte con Liberto. Cosa farà ora la madre di Leonor? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.