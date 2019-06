“Una Vita” anticipazioni puntata 24 giugno: Flora salva il vero Inigo dall’arresto

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a stupirci con il racconto della trama dell’episodio di lunedì 24 giugno 2019. Ricordiamo ai telespettatori che la soap spagnola viene trasmessa su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato in prima serata su Rete 4. Ma ora scopriamo assieme cosa sta per accadere ai nostri amici di Acacias 38.

È il giorno dell’inaugurazione dell’associazione che riporterà in patria i soldati spagnoli prigionieri all’estero, Arturo si sente insolitamente debole, ma non gli dà molto peso, attribuendo la cosa alla stanchezza. Mentre sembra che stia dormendo, il Valverde ascolta una conversazione tra Esteban e Silvia, in cui lei confida al giovane che nonostante sia innamorata di Arturo, non sa per quanto ancora potrà rinunciare alla sua vita avventurosa. Come la prenderà Arturo?

Anticipazioni Una Vita: Blanca vuole scoprire dove Ursula ha nascosto Moises

Blanca ha comunicato a Diego la sua intenzione di rompere la relazione, gettando l’Alday nello sconforto più totale. La giovane Dicenta torna quindi a vivere a casa di Samuel e Ursula allo scopo di smascherare la madre e scoprire dove questa ha nascosto suo figlio. Ce la farà Blanca a ritrovare il piccolo Moises?

Rosina vorrebbe mandare via Jacinto, ma suo marito Liberto non è della sua stessa opinione. Nel frattempo, Paquito sorprende Pena intento a rubare al negozio di Fabiana e lo colpisce in testa. In seguito, Flora convince Paquito a non denunciare Pena alle autorità e lo salva dalla galera.

La giovane pasticciera teme infatti che una volta arrestato il vero Inigo possa ricordassi chi è veramente e in tal caso per lei e suo fratello Ignacio sarebbero guai seri. Flora decide perciò di assumerlo alla Deliciosa in modo da tenerlo sotto controllo. Ritornate a trovarci su queste pagine per conoscere le nuove entusiasmanti anticipazioni Una Vita!