Una Vita, anticipazioni puntata 23 gennaio: Samuel intima a Telmo di stare lontano da Lucia

Eccoci ad un altro appuntamento con le anticipazioni di Una Vita. Un nuovo episodio della soap spagnola di Acacias 38 attende infatti i telespettatori di Canale 5 nella fascia pomeridiana di giovedì 23 gennaio 2020, a partire dalle 14.10 e fino alle ore 14.45 circa.

La trama di questa puntata ci rivela che Samuel non esiterà a minacciare Telmo, dicendogli di essere a conoscenza del suo rapporto peccaminoso con Lucia. Intanto Ursula inviterà il parroco a stare molto attento.

Anticipazioni Una Vita: Ursula preoccupata per Telmo

Telmo e Lucia hanno ritrovato la complicità di un tempo. L’Alvarado è tornata infatti a fidarsi ciecamente di lui e non ha alcun più dubbio sull’innocenza del sacerdote, tant’è che è sicura che lui non abbia mai abusato di lei. I due trascorrono perciò sempre più tempo assieme, mandando su tutte le furie Samuel, il quale assiste preoccupato a ciò che sta succedendo.

Per evitare di perdere definitivamente Lucia e la sua eredità, l’Alday inizia ad elaborare un piano per dividere nuovamente i due. La vicinanza tra la Alvarado e Telmo è ormai sotto gli occhi degli abitanti del quartiere, che non perdono occasione di criticare il loro comportamento. Samuel decide perciò di cogliere la palla al balzo per intimidire il sacerdote: il rampollo di casa Alday dirà infatti a Telmo di aver scoperto del suo rapporto peccaminoso con Lucia e dopo avergli ricordato di essere un sacerdote, minaccerà gravi conseguenze se non interromperà immediatamente di vederla.

Anche Ursula si è accorta di quello che sta succedendo tra Don Telmo e la Alvarado: ella lo esorterà perciò a fare molta attenzione, per evitare di compromettere ancora di più la sua posizione con i parrocchiani di Acacias. Intanto Jordi, infatuatosi di Flora, cerca il modo per rimanere da solo con lei. Che la sorella di Inigo stia per trovarsi in pericolo? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.