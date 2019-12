Una Vita, anticipazioni puntata 23 dicembre: Celia ha un improvviso malore

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa ci aspetta nell’episodio in onda lunedì 23 dicembre 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 alle 13.40 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con le vicende degli inquilini di Acacias 38 vedremo che Samuel organizzerà un rinfresco per chiedere ufficialmente la mano di Lucia. Durante la festa, Celia avrà però un improvviso malore, mentre Susana e Rosina sventeranno la truffa ai loro danni.

Samuel prepara nei minimi dettagli un ricevimento a casa sua con l’intenzione di chiedere formalmente a Lucia di sposarlo. Nel corso dell’evento, Samuel chiede ad una emozionata Alvarado di diventare ufficialmente sua moglie, ma Lucia non fa in tempo a rispondergli, perché sua cugina Celia sviene all’improvviso davanti a lei. L’Alday vede perciò fallire il suo piano per mettere le mani sull’eredità della giovane. Come reagirà ora Batan di fronte a quest’ennesimo insuccesso di Samuel?

Anticipazioni Una Vita: Flora e Servante ottengono il loro primo successo

Susana e Rosina iniziano a sospettare di Venancio, perciò decidono di assistere allo spettacolo teatrale della locandina. È qui che le due donne finiscono per ricevere una sconvolgente sorpresa: vedono Alexis vivo e vegeto che si esibisce di fronte a loro. Immediatamente Liberto è costretto ad intervenire per frenare l’ira di Susana e Rosina.

Appoggiato da Leonor, il marito di Rosina si rivolge poi al commissario Mendez, che immediatamente arresta i due imbroglioni. Si viene a scoprire anche che Venancio e Alexis avevano truffato in passato altre persone, ricorrendo sempre allo stesso trucchetto.

Un giornalista francese decide di comperare una fotografia scattata da Flora. La sorella di Inigo e Servante sono quindi al settimo cielo, perché credono che la loro attività di fotografi stia finalmente per decollare. Sarà veramente così? Per saperlo non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.