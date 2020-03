Una Vita, anticipazioni puntata 22 marzo 2020: Samuel promette odio eterno a Lucia!

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per raccontarci la trama della puntata di domenica 22 marzo 2020, in onda sulla rete Mediaset di Canale 5 dalle ore 14.30. In questo nuovo appuntamento con le vicende di Acacias 38, desideroso di vendicarsi di Lucia, Samuel si recherà da Espineira per proporgli un’alleanza, ma il religioso li chiederà di tornare una volta che avrà escogitato un piano fattibile.

Lucia tenta di far ragionare Samuel, cercando di spiegargli che i suoi sentimenti per lui erano cambiati e di essersi innamorata di Telmo. L’Alday, però, non vuole sentire ragioni e, furioso, le promette vendetta.

Anticipazioni Una Vita: Samuel chiede aiuto ad Espineira, ma…

Nonostante le minacce di Samuel, Lucia e Telmo decidono comunque di andare avanti, ed è così che organizzano un ricevimento alla Deliciosa, al fine di ufficializzare la loro relazione. I festeggiamenti in onore dei due fidanzati sono interrotti dall’arrivo proprio di Samuel che inizia ad insultare Lucia e Telmo e ad inveire contro Felipe, per non aver saputo tenere sotto controllo la cugina di Celia.

Ormai fuori controllo, Samuel giura a quel punto vendetta a Lucia e si dirige da Espineira in cerca del suo sostegno, proponendogli un alleanza. Dopo aver declinato l’offerta, il priore lo invita però a ripresentarsi quando avrà tra le mani qualcosa di più concreto per sconfiggere Lucia e Telmo.

Nonostante abbia tentato in tutte le maniere di far ragionare il suo ex fidanzato, Lucia ha dovuto arrendersi di fronte alla sua ostinazione. Infatti, pressato da Batan che preme per riavere indietro i suoi soldi, l’Alday non può che provare un odio profondo per la donna che ha mandato a monte tutti i suoi piani. Come se non bastasse, adesso anche Espineira gli ha voltato le spalle, lasciandolo alla mercé del pericoloso usuraio. Cosa si inventerà ora Samuel per sfuggire alle minacce di Batan e mettere le mani sul patrimonio dell’Alvarado? Per saperlo non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.