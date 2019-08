Una Vita, anticipazioni puntata 22 agosto: Diego e Blanca vogliono far impazzire Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa succederà nell’episodio di giovedì 22 agosto 2019, durante il quale vedremo Ursula e Blanca portare avanti il loro piano per far impazzire Ursula. Intanto Arturo troverà il coraggio di rivelare della sua malattia a Silvia, mentre Pena finalmente interverrà per salvare Flora dal carcere. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Diego e Blanca cercano di portare Ursula alla follia, negando che Moises sia mai esistito. Intanto Leonor vuole sapere da Blanca cosa sta succedendo. Ella rivela allora all’amica il tragico passato della madre.

Anticipazioni Una Vita: Pena salva Flora, Carmen si nasconde da Fabiana

Dopo aver cercato a lungo di nascondere la verità, correndo anche il rischio di perderla, finalmente Arturo trova il coraggio di parlare della sua malattia alla sua fidanzata Silvia. Saputo che sta per diventare cieco, la donna immediatamente cerca di consolare il Valverde, dicendogli che se ha deciso di restare al suo fianco è perché lo ama, e non perché prova pietà per la sua condizione.

Felice per la prova d’amore dimostratagli dalla Reyes, il colonello si reca da Agustina per scusarsi e chiedere di ritornare a lavorare per lui. La domestica accetta felice. Nel frattempo, Felipe prova a tirare fuori dal carcere Flora, ma senza ottenere risultati. Quando il destino della giovane sembra ormai irrimediabilmente segnato, ecco che Pena va in commissariato per addossarsi ogni colpa della morte dell’Indiano.

Quando Ursula viene a sapere che Carmen è sopravvissuta, si mostra spaventata perché teme voglia vendicarsi di lei. Intanto Carmen chiede a Fabiana di potersi rifugiare per qualche giorno in soffitta. I Palacios ritornano ad Acacias e Trini racconta a Susana dell’incidente automobilistico, capitato loro durante il viaggio. Ricordiamo ai telespettatori che Una Vita va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 13.40 circa, mentre il sabato in prima serata su Rete 4.