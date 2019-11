Una Vita, anticipazioni puntata 21 novembre: Padre Telmo perde il suo unico testimone contro Samuel

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per raccontarci quanto accadrà nell’episodio di giovedì 21 novembre 2019, in onda alle 14.10 circa su Canale 5. In questo nuova avvincente appuntamento con i protagonisti di Acacias 38 vedremo Telmo deciso dimostrare a tutti i costi la propria innocenza riguardo a quanto capitato a Lucia. Il prete si recherà a parlare con Gutierrez, per ottenere il suo aiuto contro l’Alday, ma si troverà davanti ad un’amara sorpresa. Ma, adesso, scopriamo insieme meglio la trama.

Raul ha scritto una lettera in carcere a suo padre Javier, rivelandogli che la madre Carmen lavora come domestica a casa di Samuel Alday. In seguito, Raul scompare di casa, facendo preoccupare la povera Carmen, che non si spiega che fine abbia fatto suo figlio. Che centri qualcosa il suo terribile marito Javier?

Anticipazioni Una Vita: qualcuno ha ucciso l’unico testimone contro Samuel

Cesareo si reca da Telmo per confessargli le malefatte che egli ha fatto per conto di Samuel Alday, ma all’improvviso cambia idea. Proprio quando Susana e Rosina decidono di non prendere più parte alle peccaminose lezioni di disegno di Alexis, questo ha un improvviso e grave malore. Cosa faranno ora le due donne?

Gutierrez non si presenta all’incontro con Telmo. Poco dopo, la carrozza dell’uomo giunge ad Acacias: Telmo scopre al suo interno Gutierrez esanime, l’uomo è stato infatti appena ferito a morte. Il religioso non ha più perciò alcun testimone per dimostrare il coinvolgimento di Samuel in ciò che è successo a Lucia all’eremo.

Dopo la morte del cocchiere Gutierrez, Cesareo si mostra scuro in viso, la cosa porta ovviamente Telmo a ritenere che il guardiano sappia qualcosa riguardo alla sua triste sorte. Che sia davvero così? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.