“Una Vita” anticipazioni puntata 21 giugno: Blanca rivela a Leonor il suo piano

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a stupirci con il racconto della trama della puntata di venerdì 21 giugno 2019.

Dopo la sfuriata in casa di Ursula, nella quale Blanca ha accusato Carmen, Diego e Samuel di essere tutti in combutta con sua madre per portarle via suo figlio, all’indomani la giovane Dicenta chiede scusa a Diego per il suo comportamento. Mentre Blanca sembra sprofondare sempre più nella follia, Leonor organizza una merenda con tutti i vicini per risollevarle il morale.

Anticipazioni Una Vita: Arturo salva la situazione con Ochoa

Ursula viene a conoscenza dell’iniziativa di Leonor per Blanca e si infuria quando scopre che è l’unica a non essere stata invitata. La dark lady pensa quindi ad un modo per vendicarsi dello sgarbo subito. Rosina si è pentita di aver assunto Jacinto come giardiniere e medita di licenziarlo. Esteban finisce per perdere la pazienza davanti a Ochoa, ma Arturo fortunatamente riesce a rimediare, riportando un inaspettato successo.

Il vero Inigo rivela a Ignacio e Flora di aver perduto la memoria per un’aggressione e di essere stato soccorso da alcuni contadini, che hanno poi deciso di chiamarlo con il nome di Pena propria per via della disavventura subita. Intanto Samuel teme che Diego scopra che lui ha ucciso loro padre.

Nel frattempo, tutto fa pensare che Blanca stia iniziano ad accettare il lutto. In realtà durante il party, la giovane rivela alla sua amica Leonor di stare solo fingendo per scoprire dove la madre ha portato il suo Moises. Cosa succederà adesso? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.