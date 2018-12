Una Vita, anticipazioni puntata 21 dicembre: Arturo inganna di nuovo Simon

Le anticipazioni di Una Vita tornano più avvincenti che mai, per raccontarci cosa succederà nella puntata di venerdì 21 dicembre 2018, in onda su Canale 5 al solito orario delle 14.10. Ricordiamo che durante il periodo natalizio ci sarà un cambio di programmazione e sabato 22 dicembre avremo un ulteriore appuntamento con la nostra soap preferita. Chi non potesse vederli in televisione, potrà rivedere entrambi gli episodi in streaming, sul sito di Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

Antonito ha rubato la collana di Rosina allo scopo di impegnarla per pagare il funerale di una sua cliente. Cosa succederà quando Ramon scoprirà l’ennesima malefatta commessa da suo figlio? Dopo essere sparita misteriosamente, Adela riappare dicendo di essere stata rapita. Simon, però, che ha letto il suo diario, non crede ad una sola parola di quello che ha detto la fidanzata.

Anticipazioni Una Vita: Blanca continua a pensare a Diego

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che Simon sta cercando di far luce sul ritratto di Elvira. L’autore dell’opera, il pittore Osman, dice al Gayarre che Elvira è morta nel naufragio della Gran Victoria, ma in un flash-back vediamo che è stato Arturo a pagare l’artista, affinché sostenga questa versione. In realtà Elvira è viva e si trova in Turchia, ed è stato il suo sposo, Baruk Demir, a commissionare il dipinto, proprio dopo il naufragio.

Ritornato ad Acacias dal viaggio fatto per incontrare un suo amico dell’esercito, Martin scopre di esseri preso i pidocchi. Un vero dramma per il giovane che non sa come togliersi quelle bestiacce dalla testa. Servante, però, gli dice di avere un rimedio per mandarli via. Cosa si sarà inventato questa volta il bizzarro portinaio? Martin teme che Rosina lo scopra e cacci via sia lui che Casilda.

Samuel regala un bellissimo anello di fidanzamento a Blanca, che reagisce con scarso entusiasmo perché prova dei sentimenti per Diego. Intanto anche Diego è follemente innamorato di lei, ma non può fare niente perché questa è la fidanzata di suo fratello. Come finirà l’appassionante triangolo amoroso tra Samuel, Blanca e Diego? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.