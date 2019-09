Una Vita, anticipazioni puntata 20 settembre: Silvia decisa a catturare l’assassino di Arturo

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per svelarci quanto succederà nell’episodio di venerdì 20 settembre 2019, in onda su Canale a partire dalle 14.10 circa. Nel corso di questo nuovo avvincente appuntamento con i protagonisti di Acacias assisteremo al dolore di Silvia per la morte di Arturo, mentre Samuel si convincerà a restituire Moises a Blanca. Infine, vedremo Lucia mostrarsi particolarmente interessata a Samuel. Ma adesso scopriamo assieme meglio la trama.

Purtroppo, il povero Arturo ha trovato la morte proprio nel giorno del suo matrimonio con Silvia. La Reyes si danna per quello che è successo al marito, consapevole del fatto che il colpo era indirizzato a lei e che Arturo le ha salvato la vita, facendole da scudo con il proprio corpo. Silvia sospetta intanto che a sparare sia stato Blasco e pensa quindi che la notizia fatta girare dal dottor Javier sulla morte dell’uomo sia falsa. Le Reyes si mette perciò all’opera per scovare l’assassino del marito.

Anticipazioni Una Vita: il piano di Blanca e Diego per riprendersi Samuel

Dopo che Blanca gli ha rivelato di essere a conoscenza che c’è lui dietro alla sparizione di Moises, Samuel decide di restituire il piccolo alla moglie. Samuel chiama quindi l’ospedale e chiede ad un infermiere di riportare Moises a casa. Intanto si scioglie il gelo tra Samuel e Blanca: la giovane Dicenta è riuscita a conquistarsi la fiducia del marito, che decide così di confidarsi con lei.

Lucia è molto interessata a Samuel, ma teme che questo sia ancora preso dalla moglie. Inoltre, la notizia che Blanca ha litigato con Diego e che lui è andato via da Acacias, non fanno che rafforzare i sospetti di Lucia di un’imminente riconciliazione tra Samuel e la Dicenta. In realtà, il tutto fa parte di un piano di Blanca e Diego per ingannare Samuel e riprendersi così Moises. Ci riusciranno?

Ricordiamo ai fan che Una Vita va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, mentre il martedì viene trasmesso su Rete 4 il serale. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi in streaming tramite l’app o il sito di Mediaset Play.