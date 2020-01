Una Vita, anticipazioni puntata 20 gennaio: Ursula mette in guardia Telmo da Lucia

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per sverlarci la trama dell’episodio di lunedì 20 gennaio 2020, che sarà trasmesso su Canale 5 a cominciare dalle 14.10 circa e proseguirà fino alle 14.45. Nel corso di questo nuovo entusiasmante appuntamento con le vicende dei protagonisti di Acacias 38 vedremo Lucia e Telmo, sempre più vicini, tanto che la cosa finirà per suscitare la perplessità di Ursula. Intanto Samuel deciderà di correre ai ripari.

Lucia non crede più che Telmo abbia abusato di lei e per questo passa sempre più tempo assieme a lui. Sempre più soggetto alle pressioni di Jimeno Batan che rivuole indietro il suo denaro, Samuel cerca nel frattempo di richiamare a sé le attenzioni della Alvarado, ma inutilmente. La Alday si convince perciò che il motivo per cui Lucia ha rifiutato per la seconda volta di sposarlo è perché si sta innamorando di Telmo.

Anticipazioni Una Vita: Ceferino resiste alla corte di Casilda

La complicità tra Lucia e Telmo non sfugge neanche ad Ursula, la quale avverte il religioso che nel quartiere non si fa che mormorare della sua vicinanza con Lucia, invitandolo a fare molta attenzione. Telmo, però, deciderà di non dare peso alle parole della Dicenta e continuerà a restare accanto alla giovane, nella speranza che decide di rompere ogni rapporto con il perfido Samuel. Quest’ultimo si prepara intanto a scontrarsi con Telmo.

Ceferino invita al cinematografo Lolita, per passare insieme a lei una romantica serata. Fortunatamente Casilda cambia idea e decide di aiutare l’amica: la Escolano si intromette nell’appuntamento con l’intenzione di sedurre Ceferino. Quest’ultimo, però, si dimostra ben a conoscenza delle tradizioni di Cabrahigo e seppur con qualche cedimento respinge le avances di Casilda, non potendosi innamorare di nessuna altra donna al di fuori di Lolita.

Nel frattempo, Antonito è sempre più preoccupato per la situazione che si è venuta a creare tra la sua fidanzata e il suo ex, mentre Ramon e Trini cercano un modo per liberarsi finalmente di Ceferino. Ce la faranno? Per saperlo, non resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.