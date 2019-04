“Una Vita” anticipazioni, puntata 20 aprile: Fabiana cerca di mettere in guardia Jaime da Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci quanto succederà nella puntata di sabato 20 aprile 2019, trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.10. Ricordiamo ai fan della soap che potranno anche rivedere l’episodio in streaming sul sito di Mediaset Play e tramite l’App Mediaset Play. Ma ora scopriamo quali avvincenti novità stanno per capitare ai nostri protagonisti di Acacias 38!

Blanca invia una lettera a Diego per farlo ritornare, preannunciandogli un evento meraviglioso che riguarda suo padre. Intanto per evitare di essere messa alla porta dall’Alday, Ursula si rivolge al figliastro Samuel, ricordandogli l’aiuto che lei gli sta dando nella vicenda tra Blanca e Diego. La donna si lascia andare poi ai ricordi del suo triste passato legati alla nascita delle sue figlie, le gemelle Blanca e Olga.

Anticipazioni Una Vita: Celia e Felipe presto sposi per la seconda volta

Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che Arturo è costretto a cedere alla richiesta di Felipe. Perciò lo mette in contatto col marchese di Viana, il quale potrà dare all’avvocato un valido aiuto per realizzare il suo sogno di entrare in politica. Nel frattempo, il colonnello ha iniziato a frequentare Silvia, a cui finalmente trova il coraggio di parlare di Simon ed Elvira.

Lolita ottiene il permesso di tornare al lavorare per Felipe e Celia, mentre questi ultimi annunciano a Trini e Ramon che stanno per sposarsi con una cerimonia intima e che hanno scelto loro come testimoni. Ovviamente i Palacios sono ben felici di accompagnare i loro amici in questo momento così importante per loro.

Jacinto rivela a Casilda di essere nei guai perché ha fatto alle sue tante fidanzate delle promesse che non può mantenere. Nel frattempo, Fabiana si reca da Jaime in ospedale. La domestica mettere in guardia il padre di loro figlia Cayetana: questa gli rivela che Ursula sta cercando di mettere i suoi figli uno contro l’altro per impossessarsi del suo patrimonio. Proprio quando sta per dirgli queste cose, entra nella stanza Samuel che non esita a metterla alla porta. Riuscirà Jaime a portare finalmente la pace tra Samuel e Diego e a scacciare una volta per tutte la perfida moglie? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.