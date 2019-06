Una Vita, anticipazioni puntata 2 luglio: Arturo ha un malore

Le anticipazioni di Una Vita sono tornate per raccontarci la trama dell’episodio di martedì 2 luglio 2019. Ricordiamo ai fan di Acacias 38 che la soap va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo quali nuove vicende attendono i nostri protagonisti.

Trini ha intenzione di aiutare Silvia e Arturo con la faccenda dei prigionieri di guerra da rimpatriare e si mette a contattare tutte le famiglie dei soldati. Intanto Rosina prova vergogna per Jacinto e vorrebbe non si sapesse che lavora per lei come giardiniere. Quando è sul punto di licenziare il cugino di Casilda, la moglie di Liberto cambia idea. Celia, infatti, le fa i complimenti per come è tenuto bene il suo giardino.

Anticipazioni Una Vita: Blanca nelle mani di Cristina Novoa

Approfittando del suo stato di fragilità, Cristina Novoa sta facendo il lavaggio del cervello a Blanca. La mistica riesce a manipolare la giovane, convincendola a non partire con Diego in Svizzera. Quest’ultimo, abbattuto, accetta il consiglio del fratello di lasciare per qualche tempo casa Alday. Ovviamente, Samuel e Ursula non possono che compiacersi della buona riuscita del loro piano.

Durante un ricevimento organizzato per raccogliere fondi da destinare all’associazione, Arturo ha un improvviso malore. Quando Trini se ne accorge, il Valverde cerca di minimizzare. Che cosa avrà il colonnello? Nel frattempo, Silvia ignora ciò che è capitato al suo amato.

Per paura che il vero Inigo possa riacquistare la memoria e denunciarli, Ignacio vorrebbe vendere la Deliciosa e partire. Sua sorella Flora però non è d’accordo e cercherà in tutti i modi di convincere il fratello a non farlo. Cosa finirà? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.