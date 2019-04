Una Vita, anticipazioni puntata 2 aprile 2019: Susana accusa Arturo di essere un assassino

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama della puntata di martedì 2 aprile 2019, in onda su Canale 5 al consueto orario delle 14.10, nella quale vedremo Susana accusare pubblicamente Arturo della povera Adela. Ricordiamo che chi non potesse vedere l’episodio in televisione, potrà rivederlo in streaming sul sito di Mediaset Play o l’App di Mediaset Play.

Come abbiamo visto, Adela ha sacrificato la propria vita per amore. Capito il perfido piano di Arturo, la giovane ha raggiunto Simon ed Elvira in procinto di prendere la carovana che li avrebbe portati lontano da Acacias. I due avevano infatti progettato di fuggire insieme a Genova, dove avrebbero potuto finalmente vivere liberamente il loro amore. Un sicario assoldato dal colonnello minaccia però i due con una pistola.

Anticipazioni Una Vita: Susana affronta Arturo

L’uomo ha ricevuto da Arturo l’ordine preciso di uccidere il Gayarre e di riportare Elvira in convento. Con un gesto molto generoso, Adela si scaglia contro il criminale per salvare il suo amato, prendendo il proiettile al suo posto. La ragazza muore così tra le braccia di Simon, ma prima di spirare benedice la sua unione con Elvira.

La notizia della morte dell’ex suora si diffonde ben presto per Acacias. Intanto Simon ed Elvira continuano la loro fuga, grati alla sfortunata ragazza non solo per la benedizione, ma anche perché con il suo sacrificio ha permesso loro di continuare la loro storia d’amore. Susana viene a sapere della tremenda sorte capitata alla nuora e capisce subito che dietro si nasconde la mano di Arturo Valverde.

Fuori di sé, la sarta affronta il colonnello, accusandolo davanti a tutti di essere il colpevole della morte di Adela. Sfoga in questo modo anche la sua frustrazione, maturata fin da quando il militare aveva rivelato il suo segreto agli abitanti del quartiere. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.