Una Vita: anticipazioni puntata 19 maggio. Diego interviene per fermare la rivolta

Le anticipazioni di Una Vita tornano entusiasmanti con mai per sverlarci la trama della puntata di domenica 19 maggio 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.30. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

La situazione ad Acacias rischia di esplodere da un momento all’altro. Messo alle strette da Ramon, Ribau gli rivela il vero responsabile per la morte del minatore. Zavala e Silvia si sposano, ma durante il discorso di nozze, Arturo tradisce un certo coinvolgimento per la Reyes.

Lo sposo ha un moto di gelosia, ma lei lo tranquillizza. Tamayo ribadisce a Zavala i suoi dubbi su Silvia, ma questo lo mette subito a tacere, dicendo di avere completa fiducia nella donna che ha sposato.

Anticipazioni Una Vita: Samuel violenta Blanca

Blanca è terrorizzata da Samuel al punto che fa di tutto per evitarlo. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che a causa delle macchinazioni di Ursula, la giovane finisce per trovarsi in casa sola con lui. Messo da parte ogni scrupolo, Samuel si dirige nella camera di Blanca, deciso a prendere la moglie con la forza.

Intanto questa ribadisce al marito che potrà prendere il suo corpo, ma non avrà mai il suo amore. L’Alday è pentito per averla forzata, ma Ursula cerca di convincerlo che era la cosa giusta.

Silvia convince il marito ad organizzare un party con gli amici: ella intende approfittare della confusione per rubare il piano per l’attentato al re, che Zavala nasconde in casa. Arturo le offre il suo aiuto, ma il generale li sorprende in una stanza intenti a baciarsi e scaccia di casa Arturo.

I minatori in protesta per le strade di Acacias sono sempre più numerosi e aggressivi: Inigo e Leonor si rifugiano nella sartoria di Susana, mentre Flora e Liberto si chiudono alla Deliciosa. Intanto Huertas rivela a Ramon che i lavoratori ce l’hanno con lui, ma lui invece di nascondersi li affronta.

Blanca confida a Jaime che Samuel l’ha violentata. Le autorità accorrono per sedare la rivolta: quando si sta per giungere allo scontro, ecco che appare Diego alla testa di un altro gruppo di scioperanti per fermare la rivolta. Cosa succederà? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.