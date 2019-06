“Una Vita” anticipazioni puntata 19 giugno: Blanca sulle tracce di Moises

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a sorprenderci con il racconto della trama della puntata di mercoledì 19 giugno 2019. Ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.10, mentre il sabato su Rete 4 in prima serata. Inoltre, è possibile rivedere le puntate in streaming sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme cosa sta per succedere ai nostri amici di Acacias 38!

Preoccupatissimo per lo stato di profonda depressione nel quale Blanca è caduta, Diego cerca amorevolmente di non farle mancare il suo sostegno. La giovane pare però non voler accettare l’aiuto di nessuno.

Anticipazioni Una Vita: Ursula ha portato il bambino di Ursula a casa?

Piena di rabbia e risentimento nei confronti della madre Ursula, Blanca si presenta nel suo appartamento e pretende che questa le restituisca Moises. Ovviamente, la donna nega che il bambino sia in quella casa. Di conseguenza, Blanca si mette a cercarlo dappertutto e rovistando trova in un cassetto un vestitino da neonato, prova seconda lei che Moises è stato lì, anche solo per poco tempo. Sarà veramente così?

Diego e Samuel sono molto preoccupati e temono che la giovane Dicenta stia perdendo la ragione. In particolare, Diego non ha creduto assolutamente al racconto dell’amata e pensa che questa abbia ideato la storia del rapimento di Moises da parte della madre, perché sconvolta dalla morte della figlia. Nemmeno il fatto che Diego abbia deciso di dare degna sepoltura alla piccola, pare aver dato un po’ di sollievo alla povera Blanca.

Nel frattempo, a Ignacio per poco non veniva un colpo quando ha visto un garzone con le sembianze del vero Inigo affacciarsi alla porta della Deliciosa. Il giovane si è quindi trovato costretto a dare ragione a sua sorella Flora. Cosa faranno i due fratelli ora per evitare che il vero Cervera li metta nei guai? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.