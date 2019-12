Una Vita, anticipazioni puntata 19 dicembre: Samuel e Lucia passano la notte insieme. Telmo furioso

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 19 dicembre 2019, in onda su Canale 5 al solito orario delle 14.10 circa. Nel corso di questo nuovo appassionante appuntamento con i protagonisti di Acacias 38 vedremo che Samuel cercherà di approfittare di un imprevisto accorso durante il viaggio con Lucia per tessere la sua tela attorno alla giovane. Intanto Cesareo verrà a conoscenza di un’amara verità sul figlio di Carmen.

Samuel e Lucia si mettono in viaggio per Toledo, dove andranno a fare visita a Nicasio, un collezionista in possesso del retablo di San Michele, un’opera che la giovane vorrebbe restaurare.

Anticipazioni Una Vita: Carmen scopre che il figlio si è recato da un usuraio

Raul ha iniziato a comportarsi in un modo insolitamente strano e Carmen, preoccupata, ha chiesto a Cesareo di tenerlo d’occhio per scoprire se il figlio le sta nascondendo qualcosa. Dopo averlo a lungo pedinato, il vigilante finisce per scoprire che il ragazzo si è recato da un usuraio. Immediatamente, l’uomo corre ad informare Carmen, che ovviamente ne resta sconvolta. Ma quale sarà il motivo che ha spinto Raul a recarsi da una persona così poco raccomandabile?

Nonostante la promessa fatta a Felipe, Lucia e Samuel sono costretti a trascorrere la notte lontani da Acacias per colpa di un problema capitato alla carrozza che li doveva riportare a casa. I due passano quindi la notte insieme a casa di Nicasio. Confidando nell’aiuto di Lolia, Celia prova a nascondere la cosa al marito, mentre padre Telmo non riesce proprio a mandare giù l’idea che la Alvarado si trovi in viaggio da sola con il perfido gioielliere.

Nel frattempo, Samuel prova ad approfittare della situazione creatosi per aumentare il suo ascendente sulla giovane: l’Alday, infatti, fingerà di essere un vero gentiluomo, sottraendosi ad un tentativo di bacio di Lucia. Cosa succederà adesso? Lo sapremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Una Vita.