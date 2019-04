“Una Vita” anticipazioni, puntata 19 aprile: Felipe e Celia di nuovo sposi!

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa accadrà nell’episodio di venerdì 19 aprile 2019, che verrà trasmessa alle 14.10 su Canale 5. Ricordiamo ai telespettatori che sarà inoltre possibile rivedere la puntata in streaming sul sito di Mediaset Play e l’App Mediaset Play. Ma ora scopriamo insieme la trama.

Dopo aver passato un periodo di crisi, costellato di tradimenti, problemi di salute e persino un divorzio, Felipe e Celia hanno capito di non poter fare a meno uno dell’altro. Dopo essersi finalmente riavvicinati, i due hanno deciso di convolare per la seconda volta a nozze!

Anticipazioni Una Vita: Jaime esce dal coma

Quella tra Celia e Felipe sarà una cerimonia per pochi intimi, alla quale prenderanno parte in qualità di testimoni Ramon e Trini. Infatti, la famiglia Palacios ha dimostrato in più un’occasione la sua amicizia alla coppia. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nel frattempo Felipe trova il modo di mettere Arturo con le spalle al muro: egli dice al Valverde che lo aiuterà a riabilitarsi agli occhi del generale Zavala, solo se favorirà la sua carriera politica.

Anche una persona in apparenza fredda e insensibile può innamorarsi se trova la donna giusta. Ed è quello che forse sta succedendo ad Arturo con la misteriosa Silvia Reyes: egli si accompagna sempre più spesso alla donna, facendo intendere di non essere indifferente al suo fascino. Intanto il generale Zavala e il suo sottoposto, il tenente Tamayo informano Arturo circa il suo compito nell’associazione dei Patrioti: trovare del denaro per finanziare l’acquisto di nuove armi per la guerra in Nord Africa. Presto, però, il colonnello potrebbe fare una sconvolgente scoperta proprio sulla destinazione di questi soldi.

Su incarico di Liberto e Ramon, Diego è partito per sistemare il problema del giacimento, dove i minatori hanno deciso di scioperare per chiedere una paga più alta e orari di lavoro migliori. Quando Blanca viene a sapere che Jaime è uscito dal coma cerca di avvertire della cosa Diego. Ottenuto per merito di Trini e Antonito, da Ramon, il permesso di ritornare a lavorare, Lolita insegna ad Agustina a leggere e scrivere per farle fare bella figura con Arturo. Dietro suggerimento di Antonito, Flora e Inigo offrono a tutti i vicini una degustazione gratuita di cioccolata calda per festeggiare la riapertura della Deliciosa. Riusciranno in questo modo a conquistarsi le simpatie degli schizzinosi abitanti di Acacias? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.