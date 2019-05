Una Vita: anticipazioni puntata 18 maggio. Samuel vuole uccidere Diego

Le anticipazioni di Una Vita ritornano per sorprenderci con la trama dell’episodio di sabato 18 maggio 2019, trasmesso su Canele 5 a partire dalle 14.10. Ricordiamo ai fan più affezionati della soap opera che potranno rivedere l’episodio in streaming sull’App o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo quali nuove vicende attendono i protagonisti di Acacias 38!

Spaventato che possa capitarle qualcosa di brutto, Arturo dice a Silvia di essersi innamorato di lei e le chiede di fuggire insieme. Seppur anche lei provi qualcosa di importante per lui, la Reyes è costretta a rifiutare l’offerta di Arturo e gli dice che sposerà Zavala, come era programmato.

Anticipazioni Una Vita: la finta lettera di Diego, paura per Martin

Ursula scrive una falsa lettera di Diego a Blanca. Poi la mostra ai signori, riunitisi per affrontare l’arrivo dei minatori nel quartiere: la donna asserisce che Diego sta marciando su Acacias a capo di centinaia di rivoltosi. Sentendosi tradita, Leonor manda via di casa Blanca. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che i minatori hanno iniziato a sbarrare le porte dei negozi per costringere gli abitanti a sostenere le loro rivendicazioni. Leonor scopre che Inigo ha fornito gli attrezzi ai lavoratori e ne resta molto colpita.

Ursula consegna la falsa lettera di Diego a Samuel. Credendo che i due amanti intendano incontrarsi, questo si prepara ad affrontare il fratello, progettando la sua morte. Che finisca per commettere una follia? Per distrarre Leonor, Inigo inizia a raccontarle le gesta del padre, il famoso esploratore Cesar Cervera.

Arturo insiste perché Silvia fugga insieme a lui, ma il suo senso del dovere la spinge un’altra volta a rifiutare la proposta dell’amato. Ursula consegna a Carmen un biglietto, affinché lo dia ad una guardia di nome Vinas. Intanto Diego capisce che solo lui è in grado di fermare la rivolta. Flora bacia Liberto, mentre Casilda corre per strada temendo che possa succedere qualcosa a Martin. Subito dopo si sente uno sparo. Che sarà successo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.