Una Vita, anticipazioni puntata 17 ottobre: lo zio di Lucia viene ucciso. Telmo sospetta di Samuel

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a rivelarci quale sarà la trama dell’episodio in onda giovedì 17 ottobre 2019, su Canale 5 al consueto orario delle 14.10. Nel corso di questo nuovo entusiasmante appuntamento con le vicende dei residenti di Acacias 38 vedremo Lucia scoprire che il suo tutore Joaquin è stato barbaramente ucciso, pare per una rapina. La Alvarado però sembrerà non credere a questa versione, mentre Telmo cercherà di metterla in guardia su Samuel.

Lucia dimostra di fidarsi ciecamente di Samuel, tanto di raccontargli il suo triste passato: Lucia è figlia dei Marchesi di Valmez, i quali solo dopo il matrimonio appresero di essere fratellastri. Lucia sarebbe dunque nata da un rapporto incestuoso. I suoi genitori furono quindi costretti ad abbandonare la figlia appena nata, per ottenere dalla Sacra Rota l’annullamento del matrimonio. L’Alvarado fu poi data in custodia a Joaquin, lo zio dell’Alvarez Hermoso.

Anticipazioni Una Vita: Lucia scopre che Joaquin è stato ucciso

Venuto a conoscenza del segreto di Lucia, Samuel mira ad entrare in possesso del patrimonio di Lucia, contando sul fatto che lei sembra aver perso completamente la testa per lui. Il rampollo di casa Alday si reca così a Salamanca, per stipulare un accordo con Joaquin. Una volta capito che può entrare in possesso dell’intera fortuna dei Marchesi di Valmez, Samuel non esita a liberarsi di Joaquin, strangolandolo senza pietà.

Ignara di quanto accaduto, Lucia si reca intanto a Salamanca a parlare con il suo tutore, ma lo trova morto. Samuel prova a convincere la giovane che Joaquin è rimasto vittima di una rapina finita male. Lucia, però, pensa che ciò non sia possibile, dato che questi non era un uomo ricco.

Intanto grazie alle sue indagini, padre Telmo pensa che potrebbe esserci Samuel dietro la morte di Joaquin e cerca di mettere in guardia Lucia da lui. La giovane, però, completamente soggiogata dall’Alday, non pare voler credere al prete. Riuscirà Telmo ad aprire finalmente gli occhi a Lucia su Samuel? Per saperlo, non resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.