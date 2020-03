Una Vita, anticipazioni puntata 17 marzo 2020: Felipe in condizioni disperate. Celia furiosa con Ramon

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a rivelarci cosa ci aspetta nella puntata di martedì 17 marzo 2020, che sarà trasmessa su Canale 5 al solito orario delle 14.10. Nel corso di questo nuovo coinvolgente appuntamento con le vicende degli abitanti di Acacias 38 vedremo Mendez interrogare Servante e Ramon in merito al ferimento di Felipe. Intanto l’Alvarez-Hermoso continuerà a versare in condizioni molto critiche. Ma adesso scopriamo assieme meglio la trama.

È solo grazie al provvidenziale intervento di Felipe che Ramon non ha portato a termine il suo proposito suicida. Il marito di Celia ha infatti scongiurato che Ramon, in preda alla disperazione per la morte dell’amata moglie Trini, si togliesse la vita con la pistola che conservava in casa. Per cercare di salvare l’amico, ne è nata però una colluttazione, in cui è partito un colpo che ha ferito gravemente l’avvocato.

Anticipazioni Una Vita: Mendez indaga sul ferimento di Felipe

Il commissario Mendez è stato così costretto ad intervenire per chiarire la dinamica di questo increscioso evento. Il commissario si mette immediatamente ad interrogare Servante e poi lo stesso Ramon, e grazie alla sua esperienza capisce che non si è trattato di nessun crimine, ma bensì di un tragico incidente.

Dopo essere stato ferito nell’appartamento dei Palacios, Felipe versa ora in condizioni disperate. Infatti, sebbene il proiettile non abbia leso organi vitali, l’avvocato ha perso molto sangue ed i medici dubitano di riuscire ad arrestare l’emorragia.

Nel frattempo, Celia è furiosa con Ramon e l’accusa di essere un assassino. Questa vicenda rischia inoltre di far precipitare la già difficile tenuta mentale della donna, che dopo aver visto il marito in fin di vita sembra aver imboccato ormai un punto di non ritorno. Riuscirà Felipe a salvarsi? E soprattutto, riuscirà l’Alvarez Hermoso ad accorgersi che c’è qualcosa che non va in sua moglie? Per saperlo non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.