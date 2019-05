“Una Vita” anticipazioni puntata 17 maggio: Diego e Huertas ritornano ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita tornano sempre più avvincenti per raccontarci la trama dell’episodio di venerdì 17 maggio 2019, in onda su Canale 5 al solito orario delle 1410. In fan potranno inoltre rivedere la puntata in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

Dopo la misteriosa scomparsa dell’addetto alla sicurezza del palazzo reale, Arturo teme che possa succedere qualcosa di brutto a Silvia e le chiede di fuggire insieme. Dopo aver visto la sua futura sposa confabulare con il Valverde, Zavala crede intanto che i timori di Tamayo possano essere fondati ed inizia a tenere d’occhio i due. Che finisca per scoprire che Silvia è in realtà un agente del governo?

Anticipazioni Una Vita: primi disordini ad Acacias

Ad Acacias iniziano ad arrivare i primi minatori del giacimento in compagnia di Huertas e Diego. La manifestazione assume intanto i contorni di una vera e propria rivolta: Leonor e Inigo corrono a rifugiarsi in sartoria, mentre Flora è alla Deliciosa insieme a Liberto. Huertas informa Ramon che i lavoratori lo stanno cercando per via dell’incidente in miniera ed il Palacios decide di affrontarli una volta per tutte.

Nel frattempo, Blanca confida a Jaime che suo figlio Samuel l’ha violentata. Quale provvedimento prenderà l’Alday? Samuel scopre che Diego e tornato ad Acacias e va su tutte le furie. Leonor inizia a scartare l’ipotesi che sia stata Blanca a fare la soffiata a Ribau, mentre Martin chiede a Servante di fare da padrino al suo secondo matrimonio con Casilda.

Inigo procura ai manifestanti degli strumenti, ma chiede in cambio che la sua cioccolateria non venga toccata. Samuel è fuori di sé perché i lavoratori hanno accusato suo padre di essere un ricco senza scrupoli. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.