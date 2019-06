“Una Vita” anticipazioni puntata 17 giugno: Diego organizza il funerale della bambina di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per raccontarci cosa capiterà ai nostri amici di Acacias 38 nella puntata di lunedì 17 giugno 2019. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5, mentre il sabato va di scena il serale su Rete 4 a partire dalle 21.25. Inoltre, sarà possibile rivedere tutti gli episodi in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso vediamo in dettaglio la trama!

Diego intende organizzare il funerale della bambina che Blanca e lui hanno perduto, in questo modo intende alleviare anche l’immenso dolore della sua amata. Blanca, però, continua a negare che la neonata sia sua figlia ed insiste nel dire di aver dato alla luce un figlio maschio, il piccolo Moises.

Anticipazioni Una Vita: Samuel e Diego pensano che Blanca stia impazzendo

La giovane Dicenta è convinta infatti che l’attacco dei briganti durante la fuga con Diego e che la neonata trovata morta al suo risveglio facciano parte di un perfido piano della madre Ursula per mettere le mani sul suo bambino. Ma né Samuel, né Diego sembrano disposti a crederli.

Temendo che Paquito possa venire a conoscenza della verità su di loro, i fratelli Ignacio e Flora Barbosa cercano di impedirgli di arrestare il vero Inigo, il responsabile dei furti verificatisi nel quartiere. Nel frattempo, Casilda persuade Rosina a dare lavoro a suo cugino Jacinto, come giardiniere.

Per l’ennesima volta, Blanca si presenta a casa Alday esigendo che Ursula le restituisca suo figlio. Intanto Samuel e Diego iniziano a temere cha la giovane Dicenta abbia effettivamente perso la ragione. Riuscirà Blanca a dimostrare a tutti di essere nel giusto e che la madre tiene nascosto il piccolo Moises da qualche parte? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.