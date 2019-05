“Una Vita” anticipazioni puntata 16 maggio: Blanca subisce violenza da Samuel

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più entusiasmanti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 16 maggio 2019, in onda su Canale 5 alle ore 14.10. Ricordiamo, inoltre, ai fan che potranno guardare questa puntata anche in streaming tramite l’App o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo quanto sta per accadere ai nostri protagonisti di Acacias 38!

Blanca subisce violenza da Samuel che intende costringerla ai suoi doveri coniugali. Lei, però, gli ribadisce che non sarà mai sua. Dopo l’ennesimo rifiuto, Samuel comincia a terrorizzare Blanca. Intanto Jaime viene incoraggiato da Ursula a parlare col figlio, ma riesce solo ad accrescere la sua gelosia nei riguardi di Diego.

Anticipazioni Una Vita: Silvia e Arturo sono in pericolo

Samuel si sente in colpa per quello che sta facendo alla moglie e in un momento di debolezza dice ad Ursula di voler rinunciare. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che, incurante della sofferenza della figlia, la dark lady esorterà il genero ad andare avanti.

Silvia riesce a convincere Zavala a celebrare il loro matrimonio in casa sua, al cospetto di pochi intimi. Poi, ne approfitta per indicare ad Arturo il posto della casa dove il generale nasconde il piano per l’attentato all’erede al trono. Zavala scopre i due a confabulare ed inizia ad insospettirsi. Che finisce per scoprire che Silvia è un agente del governo?

Flora e Inigo tutto sembrano tranne che una coppia di coniugi. Lui pare ormai aver perso la testa per Leonor, mentre lei inizia a guardare Liberto, il marito di Rosina, con occhi molto interessati. Intanto l’attrazione di Inigo per Leonor è sotto gli occhi di tutti, e Flora rimprovera il giovane la sua eccessiva vicinanza alla bella scrittrice. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.