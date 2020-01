Una Vita, anticipazioni puntata 16 gennaio: Telmo diventa il nuovo eroe di Acacias e conquista Lucia

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più sorprendenti che mai, per svelarci la trama della puntata di giovedì 16 gennaio 2020, che andrà in onda alle 14.05 circa su Canale 5. Nel corso di questo appuntamento con i protagonisti di Acacias 38 vedremo Felipe e Celia completamente ristabiliti, mentre Telmo apparirà agli occhi di Lucia come il loro salvatore. Ovviamente a Samuel la cosa non piacerà.

Quando il medico conferma che Celia e Felipe sono finalmente fuori pericolo, tutti gli abitanti del quartiere che in precedenza si riuniti a pregare per la salvezza della coppia, possono tirare un sospiro di sollievo.

Anticipazioni Una Vita: Samuel teme di perdere Lucia

Gli Alvarez Hermoso sono completamente guariti e possono finalmente uscire dal loro appartamento, nel quale erano rimasti rinchiusi a causa della quarantena. Lucia si dimostra estremamente grata a Telmo, suscitando un’evidente rabbia in Samuel. L’Alday, nuovamente minacciato da Jimeno Batan, vorrebbe chiedere un’altra volta a Lucia di sposarlo, ma in questo momento teme un rifiuto da parte della giovane.

Nel frattempo, i vicini organizzano una festa in onore di Telmo, per ringraziarlo per aver messo a repentaglio la propria vita per salvare quella di Celia e Felipe. Il religioso viene dunque acclamato da tutti come un vero eroe e la cosa non fa che alimentare l’invidia e la rabbia di Samuel nei suoi confronti. Intanto Lucia inizia ad avere dei dubbi sulla sua relazione con l’Alday, mentre al contrario ha cominciato a guardare con occhi diversi Telmo, tanto da sentirsi sempre più vicina a lui. Che si stia innamorando di lui?

In seguito, Telmo si reca al laboratorio di restauro di Lucia e il feeling tra i due appare evidente. Fiutato il pericolo, Samuel prepara un piano contro il sacerdote ed affida a Cesareo una missione. Marcelina continua a chiedere di Jacinto, mentre Servante si sforza di fingere che Paciencia non sia mai esistita. Samuel affida a Rogelio Miranda l’incarico di indagare su padre Telmo, sperando in tal modo di trovare qualcosa di compromettente su di lui. Come finirà? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.