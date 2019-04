“Una Vita” anticipazioni, puntata 16 aprile: il piano di Ursula contro Diego e Blanca

Le anticipazioni di Una Vita tornano ad appassionarci con il racconto della trama dell’episodio di martedì 16 aprile 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 14.10. Chi volesse potrà inoltre rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma ora scopriamo cosa sta per succedere ai nostri protagonisti di Acacias 38.

In quanto fidanzata di Antonito, con la partenza di Maria Luisa, Lolita è divenuta insieme a Trini una delle donne della famiglia Palacios. La giovane di Cabrahigo però non ha mai perso la sua umiltà e continua ad aiutare nelle faccende di casa come se fosse ancora una domestica.

Anticipazioni Una Vita: Arturo difende Silvia da Zavala

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto, che Lolita ha trovato un’altra occupazione, forse più consona alla sua nuova posizione: Agustina è stata appena assunta come governante da Arturo Valverde. Per questo, per farle fare bella figura col colonnello, Lolita si propone di insegnarle a leggere e a scrivere. Dopo essersi guadagnata la fiducia di Blanca, Carmen la aiuta a vedersi di nascosto con Diego. In seguito, Ursula rivela alla figlia che Samuel si è convinta a lasciarla andare con Diego solo grazie alla sua intercessione.

In realtà, il tutto fa parte di un piano ben orchestrato da Ursula per mettere Samuel in buona luce agli occhi della figlia e dimostrarle la completa inaffidabilità di Diego. Nel frattempo, in quartiere non si fa che parlare della fuga dei due amanti, mentre Samuel finisce per fare da vittima della situazione, esattamente come aveva previsto la dark lady.

Al galà di beneficenza organizzato da Arturo è intervenuta, dietro suggerimento di Celia, pure Silvia Reyes. Si è quindi creato uno spiacevole incidente diplomatico tra il generale Zavala che non ha per niente gradito la cosa, ed Arturo che ha invece difeso la donna elogiando le sue abilità. Che la rivalità e la stima reciproca tra il padre di Elvira e Silvia stia per trasformarsi in qualcos’altro? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.