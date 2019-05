“Una Vita” anticipazioni puntata 15 maggio: Arturo testimone al matrimonio di Zavala e Silvia?

Le anticipazioni di Una Vita ritornano avvincenti come non mai per raccontarci cosa accadrà nella puntata di mercoledì 15 maggio 2019, che verrà trasmessa al consueto orario delle 14.10 su Canale 5. Ricordiamo ai fan della soap spagnola che potranno vedere l’episodio anche in streaming, sul sito o l’App di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

Samuel si introduce nella camera di Blanca e cerca di forzare la moglie ad adempiere ai suoi doveri coniugali. Lei, però, lo respinge con forza, visto che è ancora innamorata di Diego. Intanto il maggiore dei figli di Jaime si trova in una situazione difficile sia perché non riesce a togliersi Blanca dalla testa, sia perché la situazione alla miniera potrebbe degenerare da un momento all’altro. Felipe invita perciò l’amico a prendere quanto prima una decisione.

Anticipazioni Una Vita: Inigo innamorato di Leonor?

Silvia è stata costretta dai suoi superiori ad accettare la proposta di matrimonio di Zavala per scoprire se il generale sta veramente tramando contro il re: la Reyes comunica al futuro sposo che i suoi parenti non riusciranno ad essere presenti a causa della celerità delle nozze.Data la situazione, Zavala chiede ad Arturo di fargli da testimone.

Inoltre, il generale si è reso conto che il Valverde prova ancora qualcosa per Silvia e vorrebbe chiedergli delle spiegazioni, ma l’arrivo improvviso di Tamayo glielo impedisce. Riuscirà Arturo ad incastrare Zavala prima che questo sposi la donna della quale è segretamente innamorato?

Flora rimprovera Inigo per la sua vicinanza a Leonor. Intanto Inigo sempre più attratto dalla bella Hidalgo. Nonostante la giovane abbia più volte tentato di tenere a bada l’attrazione dell’uomo per lei, il Cervera non pare intenzionato ad arrendersi. Come finirà tra i due? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.