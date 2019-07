Una Vita, anticipazioni puntata 15 luglio: Samuel e Ursula rinchiudono Blanca in una clinica psichiatrica

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di lunedì 15 luglio 2019. Sotto l’influsso nefasto di Cristina Novoa, Blanca fatica a credere che fino a poco tempo prima aveva creduto che suo figlio Moises fosse ancora vivo e insiste con il suo proposito di rinchiudersi in convento al fine di espiare i suoi peccati. In questo modo, la giovane Dicenta intende combattere anche contro la forte attrazione che sente ancora per Diego Alday. Ursula e Samuel, però, hanno in mente di rinchiudere Blanca in una clinica psichiatrica.

Sentendosi in colpa per quello che ha dovuto passare Pena a causa sua, Flora gli confessa di aver versato per errore del topicida nella torta che lui ha mangiato. Il vero Inigo, però, la tranquillizza dicendole che la torta è finita nella pattumiera quasi subito per via del suo cattivo sapore. A quel punto, la pasticciera può tirare un grosso sospiro di sollievo.

Anticipazioni Una Vita: Arturo nasconde il suo problema a Silvia

Agustina ha scoperto che Arturo ha dei grossi problemi di vista. Il colonello prega intanto la domestica di aiutarlo a nascondere la cosa a Silvia perché non vuole che lei si preoccupi per lui. Seppur a malincuore, Agustina accetta di coprire Arturo.

Ubbidendo ad un ordine di Ursula, Cristina Novoa manipola Celia, Susana e anche Carmen. In particolare, la domestica ha infatti iniziato a comportarsi in maniera scostante con Riera. Per riportarla dalla sua parte, il detective le racconta l’oscuro passato di Ursula.

Intanto Samuel propone a Diego di ricoverare Blanca in una clinica per la cura delle malattie mentali: dopo un po’ di incertezza, Diego acconsente. Samuel e Ursula annunciano la cosa a Blanca che fidandosi accetta. Cosa accadrà adesso? Ricordiamo che Una Vita va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10, mentre il sabato viene trasmesso su Rete 4 in prima serata. Inoltre, è possibile guardare tutti gli episodi in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.