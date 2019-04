“Una Vita” anticipazioni, puntata 15 aprile: Blanca e Diego cadono nella trappola di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci quanto accadrà nell’episodio di lunedì 15 aprile 2019, che andrà in onda su Canale 5 alle 14.10. Ricordiamo ai fan che sarà sempre possibile rivedere la puntata in streaming tramite il sito di Mediaset Play e l’App Mediaset Play. Ma ora vediamo in dettaglio la trama!

Samuel si è finalmente convinto a lasciare libera la moglie. Egli consente dunque a Blanca e Samuel di vivere liberamente il loro amore, anche se ciò gli costa moltissimo. Ad aiutarlo a compiere questo doloroso passo è stato l’amico Liberto, il quale ha finto di volergli commissionare un gioiello per una donna. Ella però aveva la mano fortemente deformata a causa delle percosse del marito, oramai morto.

Anticipazioni Una Vita: l’inganno di Ursula

Questo fatto ha sconvolto fortemente Samuel, che divorato dal senso di colpa ha poi lasciato libera la consorte. Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che per lui non è facile accettare la nuova situazione, mentre Liberto non fa mancare la propria vicinanza all’amico. La cosa però singolare è che anche Ursula si mostra molto solidale con Samuel. Che cosa avrà escogitato la dark lady?

Nel frattempo, Ursula vede un’altra volta andare le cose esattamente come aveva programmato. La donna continua a dire a Samuel che molto presto Blanca finirà per rendersi conto che Diego non è uomo sul quale fare affidamento e ritornerà da lui. Per l’Alday non resta che sperare che la donna abbia ragione. Come c’era da aspettarsi, la perfida Dicenta ed il genero hanno stretto un perfido accordo ai danni di Blanca e Diego. Che la felicità appena conquistata dai due innamorati sia destinata ad essere di breve durata?

Leonor è sicura che Inigo, l’uomo a cui Victor ha venduto La Deliciosa, sia figlio del celebre esploratore Cesar Cervera ed è decisa a scoprire se è davvero così. Nonostante la cioccolateria sia ancora chiusa, la Hidalgo prova allora a fare amicizia con Inigo: se davvero è come pensa, egli potrebbe darle molte idee interessanti per il nuovo romanzo che sta scrivendo. Nel frattempo, Arturo cerca di ostacolare in tutti i modi l’aspirazione di Felipe di entrare in politica. L’avvocato vorrebbe entrare a far parte del Circolo dei Patrioti, ma dato che questo è amministrato da Zavala, un amico di Arturo, le sue possibilità di farcela sono praticamente nulle. Ce la farà Felipe a superare le azioni di boicottaggio da parte del colonnello? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.