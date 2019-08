Una Vita, anticipazioni puntata 15 agosto: Blanca scopre chi ha preso Moises

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali come sempre per raccontarci cosa accadrà nella puntata di giovedì 15 agosto 2019, in onda su Canale 5 alle 13.40 circa, nel corso della quale vedremo l’Indiano cercare di assassinare Pena, ma il Cervera verrà salvato all’ultimo secondo da Flora. Intanto Arturo riceve una strana lettera da parte di Silvia, mentre Samuel potrebbe aver trovato il modo per battere Ursula ed uscire di prigione. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Grazie al fondamentale aiuto di Riera, Blanca comprende che Moises si trova in mano allo stesso bandito che aveva assaltato la carrozza su cui viaggiavano Diego e lei. Ripensando alle parole di Inigo, Leonor comincia ad avere dei dubbi sulla veridicità del racconto di Eva. Convinta da Celia, Lucia parte per Salamanca con l’intento di chiarirsi con lo zio. Nel frattempo, Antonito prova ad improvvisarsi inventore.

Anticipazioni Una Vita: la falsa lettera di Silvia al colonnello

Flora trova l’Indiano che sta dando la caccia a Pena e gli offre la Deliciosa, chiedendoli in cambio di risparmiare la vita al Cervera. Quando però vede lo straniero, intrufolatosi nel locale la notte prima, intento a strangolare il giovane, Flora interviene immediatamente per salvarlo. Pena afferra poi la pistola dell’aggressore e gliela punta contro, ma questo prende in ostaggio la ragazza, facendosi scudo col suo corpo. Come finirà?

Arturo riceve una lettera d’addio da parte di Silvia, ma dal tono freddo e distaccato intuisce immediatamente che la donna potrebbe essere stata forzata a scriverla contro la sua volontà allo scopo di depistare le indagini. Intanto il Valverde cerca di capire chi potrebbe esserci dietro alla sparizione della sua fidanzata.

Per vendicarsi del tradimento di Samuel, Ursula ha messo Diego nella condizione di ritrovare il cadavere di Jaime, lasciando accanto al corpo il fermacarte del genero. Gli inquirenti hanno quindi arrestato Samuel, ritenendolo responsabile dell’omicidio del padre. Mentre si trova in carcere, il marito di Blanca ha un’intuizione che lo porta a pensare che Ursula forse ha commesso un errore fatale quando ha ordito il suo piano contro di lui. Samuel potrebbe per questo essere scagionato molto presto. Sarà veramente così? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Una Vita.