Una Vita, anticipazioni puntata 14 ottobre: Padre Telmo fa un’importante scoperta su Lucia

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama dell’episodio di lunedì 14 ottobre 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 alle ore 14.10. In questo nuovo entusiasmante appuntamento con la nostra soap preferita vedremo padre Telmo scoprire uno scottante segreto sui genitori di Lucia, mentre Servante in preda ai deliri della febbre inizierà a raccontare a Casilda il suo passato. Ma ora scopriamo assieme meglio che cosa sta per succedere.

Fabiana decide di sistemare Maria in soffitta, ma Casilda non approva la decisione e si schiera apertamente dalla parte dalla donna. Nel frattempo, peggiora la condizione di Servante: sempre più preda della febbre, il portiere finisce per confidarsi con Casilda, raccontandole del suo passato e della sua “grande avventura”.

Anticipazioni Una Vita: Samuel si accorda con Joacquin

Samuel decide di fare un accordo con Joacquin, il quale dopo varie titubanze si convince a raccontare all’Alday i dettagli del testamento dei marchesi de Valmez. Intanto Lucia inizia a sentirsi a disagio in compagnia delle altre signore di Acacias, e decide di raccontare la verità sulle sue origini a padre Telmo: lei sarebbe in realtà figlia di una domestica.

Dopo aver raccolto questa importante confidenza da parte della Alvarado, il sacerdote si reca a parlare con Espineira per avere maggiori informazioni sul conto della giovane. Telmo viene a sapere così che i Marchesi abbandonarono loro figlia non appena appresero di essere fratellastri: Lucia sarebbe pertanto nata da una storia d’amore incestuosa. Cosa farà la Alvarado quando scoprirà la verità?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni di Una Vita per il momento termina qui. Ricordiamo intanto ai telespettatori che le vicende di Acacias 38 vanno in onda su Canale 5 da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre alle 14.15, invece sabato 19 ottobre a partire dalle 14.05. I l martedì viene inoltre trasmesso su Rete 4 il serale, alle 21.25.