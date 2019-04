“Una Vita” anticipazioni, puntata 14 aprile: trappola mortale a Diego e Blanca!

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per dirci cosa accadrà nella puntata di domenica 14 aprile 2019, che sarà trasmessa alle 14.30 su Canale 5. Inoltre sarà sempre possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito di Mediaset Play e l’App Mediaset Play. Ma adesso vediamo in dettaglio la trama!

Dopo la bellissima cerimonia che li ha resi finalmente marito e moglie ed ha commosso tutti i presenti, Maria Luisa e Victor trascorrono la loro ultima notte ad Acacias. La mattina dopo il figlio di Juliena consegna le chiavi della Deliciosa a Flora e Inigo, che decidono di attendere alcuni giorni prima di aprire il locale. Il novello sposo è contento di aver ceduto l’attività ai Cervera, che considera le persone giuste per continuare la tradizione della Deliciosa. Nonostante il loro impegno, i Cervera dovranno però presto avere a che fare con gli schizzinosi cittadini del quartiere. Che cosa capiterà loro? Dopo aver salutato amici e parenti, Maria Luisa e Victor si apprestano a partire da Acacias e ad iniziare una nuova vita a Parigi.

Anticipazioni Una Vita: Arturo umilia Felipe

Disperato per la situazione di Blanca che è tenuta segregata in casa da Samuel, Diego decide di rivolgersi alla polizia. Questi, però, dicono di avere le mani legate, perché la giovane Dicenta è legalmente sposata a Samuel e come tale è tenuta ad obbedirgli. Le anticipazioni di Una Vita ci dicono intanto che Carmen è costretta ad eseguire gli ordini di Ursula: la cameriera fa finta di volere aiutare Blanca, portandola da Diego. Quando i due innamorati si recano da Samuel a parlare, egli dice acconsentirà alla loro unione. Inoltre, Ursula dice alla figlia di aver interceduto per lei con il marito con il marito, perché vuole vederla felice. In realtà, Ursula ha stretto con il genero un patto scellerato ai danni di Blanca e Diego. Riusciranno i due innamorati a scoprire l’inganno?

Susana non è stata invitata dal galà di beneficenza ideato da Arturo Valverde. Inoltre, la Sarta è molto arrabbiata con suo nipote Liberto, perché l’ha tenuta all’oscuro dell’evento. Infatti, il giovane non ha voluto esacerbare gli animi, dati i cattivi rapporti che intercorrono tra sua zia e il colonnello. Basti ricordare per questo, che Arturo viene accusato dalla sarta di aver reso un inferno la vita a suo figlio Simon e a Elvira e di aver causato la morte di Adela.

Nel frattempo, il Valverde non perde occasione di ridicolizzare Felipe, sempre più intenzionato ad intraprendere la carriera politica. L’avvocato può per fortuna contare sull’appoggio di Celia. Infine, i rapporti tra Arturo e Silvia si fanno sempre più stretti. Che stia nascendo qualcosa tra i due? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.