“Una Vita”, anticipazioni puntata 13 maggio: Arturo chiede a Silvia di fuggire insieme

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte ad allietarci con il racconto della trama dell'episodio che andrà in onda lunedì 13 maggio 2019, su Canale 5 alle ore 14.10.

Leonor crede a Blanca quando questa le assicura di non centrare niente con la soffiata che ha permesso a Ribau di scovare il covo dei manifestanti della miniera. Nel frattempo, Martin chiede a Servante di fargli da testimone nelle sue seconde nozze con Casilda: il portinaio è entusiasta e accetta di buon grado la proposta dell’amico.

Anticipazioni Una Vita: Jaime vuole mandare via Ursula

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che i manifestanti arriveranno nel quartiere, provocando grande subbuglio tra la gente. Inigo prova a negoziare con loro, mentre Ramon teme che questa situazione finisca per rovinarlo. Come se non bastasse, un lavoratore cerca di aggredire Jaime per strada, sotto gli occhi di Samuel.

Jaime confida a Samuel di voler allontanare Ursula dalla loro famiglia. Intanto, di ritorno da Odessa, Rieira rivela a Ursula che i Koval potrebbero trovarsi in Spagna. La dark lady è quindi sempre più vicina a scoprire la verità sul suo oscuro passato. Liberto e Flora si recano da soli al teatro. Dopo il bacio, Inigo vuole che Leonor gli conceda la possibilità di spiegarsi. Silvia sospetta che Velilla, di cui non si hanno più notizie, sia stato assassinato da Zavala.

Arturo confida a Silvia di temere per la sua incolumità e le propone di fuggire insieme da Acacias. Martin si rivolge agli Hidalgo per organizzare le sue seconde nozze con Casilda. Cosa succederà adesso? Riusciranno Blanca e Diego a scoprire l’inganno di Samuel e Ursula? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.