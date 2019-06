Una Vita, anticipazioni puntata 13 giugno: Blanca aggredisce Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a rivelarci la trama dell’episodio di giovedì 13 giugno 2019, trasmesso su Canale 5 al consueto orario delle 14.10. Sarà, inoltre, possibile rivedere questa puntata sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso spropriamo in dettaglio cosa sta per succedere ad Acacias 38!

Convinta di aver dato alla luce un maschietto, Blanca accusa Ursula di aver nascosto il suo bambino e di averlo scambiato con una neonata morta. Ovviamente questa nega con forza, ma Blanca insiste convinta che sia stata la madre a sabotare la sua fuga con Diego per costringerla a ritornare con il marito. Esasperata, Blanca si scaglia contro Ursula con un coltello ed è solo l’intervento di Samuel ad evitare il peggio. Intanto Diego è estremamente preoccupato per la tenuta mentale di Blanca. Che la sua amata stia perdendo la ragione?

Anticipazioni Una Vita: Ignacio e Leonor non credono a Flora

Mentre Flora è terrorizzata perché crede che la persona vista alla Deliciosa sia il vero Inigo, suo fratello Ignacio e Leonor hanno molti dubbi e credono che la giovane abbia avuto un’allucinazione. Arrabbiata col fratello e la Hidalgo per la poca fiducia dimostratele, Flora è decisa a trovare Inigo con l’aiuto di Paquito. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che tra i due potrebbe nascere una certa simpatia. Inoltre, Paquito potrebbe venire a conoscenza di qualcosa di molto scottante sul conto della giovane.

Arturo rivela a Felipe di avere intenzione di sposare Silvia. Così, il Valverde organizza un evento alla Deliciosa, nel corso del quale intende chiedere la mano della bella Reyes al cospetto degli amici.

Intanto un uomo misterioso di nome Esteban Marquez sta per mettersi in contatto proprio con Silvia. Cosa vorrà da lei? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.