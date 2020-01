Una Vita, anticipazioni puntata 13 gennaio: il coraggio di Telmo salva Celia e Felipe

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa ci aspetta nella puntata di lunedì 13 gennaio 2020, in onda su Canale 5 alle 14.10 circa. Nel corso di questo nuovo appassionante appuntamento con le vicende degli abitanti di Acacias vedremo Casilda accorrere alla veglia in favore di Felipe e Celia con un messaggio da parte di Telmo. Ma, ora scopriamo insieme meglio la trama.

Lucia e gli altri abitanti del quartiere si riuniscono in preghiera per gli Alvarez-Hermoso e anche per padre Telmo, che da quando è entrato in casa della coppia non ha più dato notizie di sé.

Anticipazioni Una Vita: Servante in pena per Prudencia, Trini aiuta Lolita

Telmo ha provato a somministrare a Felipe e Celia una cura sperimentale per il virus che hanno contratto, ma purtroppo i risultati non sono stati quelli sperati. Infatti, dopo alcuni giorni al capezzale degli Alvarez-Hermoso, si è ammalato anche il sacerdote. Nessuno ha quindi più avuto notizie dei tre.

Quando tutto appare ormai perduto, con Lucia disperata e Samuel furibondo perché a causa di questa storia ha dovuto ritardare il suo fidanzamento con la giovane, Telmo stupirà tutti trovando un modo per rassicurare l’Alvarado e gli altri amici del quartiere. Il sacerdote passerà a Casilda un messaggio da sotto la porta dell’appartamento degli Alvarez Hermoso. Casilda si recherà poi alla veglia di preghiera che Lucia e gli altri hanno organizzato in favore dei tre, portando il messaggio di Telmo, che annuncia un netto miglioramento delle condizioni di Felipe e Celia. Alla notizia, Lucia apparirà raggiante.

Nel frattempo, Trini è riuscita a risolvere la situazione di Lolita grazie a zio Genaro: Ceferino dovrà infatti baciare una vedova al fine di rompere il suo patto con la Casado. Casilda sembra perciò essere la persona giusta. Infine, Servante è in ansia per Paciencia, perché da quando un terribile uragano si è abbattuto su Cuba non ha più notizie di lei. Che le sia successo qualcosa? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.